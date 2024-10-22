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Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных районах Израиля - РИА Новости, 22.10.2024
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https://ria.ru/20241022/sireni-1979236727.html
Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных районах Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных районах Израиля - РИА Новости, 22.10.2024
Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных районах Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник утром в различных районах Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:00
2024-10-22T08:00
в мире
израиль
тель-авив
нетания
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник утром в различных районах Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. В небе над Тель-Авивом прозвучали по меньшей мере четыре взрыва, предположительно, от работы ПВО. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", воздушная тревога звучала во всех прибрежных населенных пунктах от города Ришон ле-Цион до Нетании, а также в Кейсарии и к северу от нее.
https://ria.ru/20241022/iran-1979220127.html
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в мире, израиль, тель-авив, нетания, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Нетания, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных районах Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах Израиля, включая Тель-Авив

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский военный . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник утром в различных районах Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над Тель-Авивом прозвучали по меньшей мере четыре взрыва, предположительно, от работы ПВО.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", воздушная тревога звучала во всех прибрежных населенных пунктах от города Ришон ле-Цион до Нетании, а также в Кейсарии и к северу от нее.
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В миреИзраильТель-АвивНетанияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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