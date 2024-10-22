https://ria.ru/20241022/shtraf-1979326632.html

Цифровую библиотеку Internet Archive оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Цифровую библиотеку Internet Archive оштрафовали на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.10.2024

Цифровую библиотеку Internet Archive оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал цифровую библиотеку Internet Archive за неудаление запрещенной в РФ информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:30

2024-10-22T14:30

2024-10-22T14:40

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал цифровую библиотеку Internet Archive за неудаление запрещенной в РФ информации, сообщили РИА Новости в суде."Столичный суд признал некоммерческую организацию Internet Archive виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам... назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказали в суде.Основанная в 1996 году в Сан-Франциско организация, предоставляющая доступ к накопленной в интернете информации, признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации).

https://ria.ru/20240319/vikipediya-1934343109.html

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