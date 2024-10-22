Рейтинг@Mail.ru
Цифровую библиотеку Internet Archive оштрафовали на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 22.10.2024 (обновлено: 14:40 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/shtraf-1979326632.html
Цифровую библиотеку Internet Archive оштрафовали на 3,5 миллиона рублей
Цифровую библиотеку Internet Archive оштрафовали на 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.10.2024
Цифровую библиотеку Internet Archive оштрафовали на 3,5 миллиона рублей
Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал цифровую библиотеку Internet Archive за неудаление запрещенной в РФ информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:30
2024-10-22T14:40
москва
россия
сан-франциско
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал цифровую библиотеку Internet Archive за неудаление запрещенной в РФ информации, сообщили РИА Новости в суде."Столичный суд признал некоммерческую организацию Internet Archive виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам... назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказали в суде.Основанная в 1996 году в Сан-Франциско организация, предоставляющая доступ к накопленной в интернете информации, признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации).
https://ria.ru/20240319/vikipediya-1934343109.html
москва
россия
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сан-франциско, общество
Москва, Россия, Сан-Франциско, Общество
Цифровую библиотеку Internet Archive оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

Суд оштрафовал цифровую библиотеку Internet Archive на 3,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 3,5 миллиона рублей оштрафовал цифровую библиотеку Internet Archive за неудаление запрещенной в РФ информации, сообщили РИА Новости в суде.
"Столичный суд признал некоммерческую организацию Internet Archive виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам... назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказали в суде.
Основанная в 1996 году в Сан-Франциско организация, предоставляющая доступ к накопленной в интернете информации, признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление запрещенной информации
19 марта, 21:28
 
МоскваРоссияСан-ФранцискоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала