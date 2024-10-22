https://ria.ru/20241022/shtraf-1979259278.html

В Брянске оштрафовали женщину из-за несуществующего ребенка

В Брянске оштрафовали женщину из-за несуществующего ребенка - РИА Новости, 22.10.2024

В Брянске оштрафовали женщину из-за несуществующего ребенка

Жительницу Брянска оштрафовали на 100 тысяч рублей за получение более 590 тысяч рублей в виде пособий по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:48

2024-10-22T10:48

2024-10-22T10:48

происшествия

брянск

брянская область

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ТУЛА, 22 окт – РИА Новости. Жительницу Брянска оштрафовали на 100 тысяч рублей за получение более 590 тысяч рублей в виде пособий по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в своем Telegram-канале. "Суд установил, что фигурантка дела незаконно получила более 590 тысяч рублей в качестве детского пособия и иных социальных выплат по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребенка", - говорится в сообщении. Уточняется, что женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Максимальное наказание за совершение данного преступления составляет 6 лет лишения свободы. В ходе судебного разбирательства жительница Брянска свою вину признала, в содеянном раскаялась и возместила ущерб в полном объеме. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает пресс-служба судов.

https://ria.ru/20240603/politsiya--1950219019.html

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происшествия, брянск, брянская область