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В Брянске оштрафовали женщину из-за несуществующего ребенка - РИА Новости, 22.10.2024
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10:48 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/shtraf-1979259278.html
В Брянске оштрафовали женщину из-за несуществующего ребенка
В Брянске оштрафовали женщину из-за несуществующего ребенка - РИА Новости, 22.10.2024
В Брянске оштрафовали женщину из-за несуществующего ребенка
Жительницу Брянска оштрафовали на 100 тысяч рублей за получение более 590 тысяч рублей в виде пособий по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:48
2024-10-22T10:48
происшествия
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ТУЛА, 22 окт – РИА Новости. Жительницу Брянска оштрафовали на 100 тысяч рублей за получение более 590 тысяч рублей в виде пособий по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в своем Telegram-канале. "Суд установил, что фигурантка дела незаконно получила более 590 тысяч рублей в качестве детского пособия и иных социальных выплат по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребенка", - говорится в сообщении. Уточняется, что женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Максимальное наказание за совершение данного преступления составляет 6 лет лишения свободы. В ходе судебного разбирательства жительница Брянска свою вину признала, в содеянном раскаялась и возместила ущерб в полном объеме. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает пресс-служба судов.
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происшествия, брянск, брянская область
Происшествия, Брянск, Брянская область
В Брянске оштрафовали женщину из-за несуществующего ребенка

В Брянске оштрафовали женщину за получение пособий на несуществующего ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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ТУЛА, 22 окт – РИА Новости. Жительницу Брянска оштрафовали на 100 тысяч рублей за получение более 590 тысяч рублей в виде пособий по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в своем Telegram-канале.
"Суд установил, что фигурантка дела незаконно получила более 590 тысяч рублей в качестве детского пособия и иных социальных выплат по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребенка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Максимальное наказание за совершение данного преступления составляет 6 лет лишения свободы. В ходе судебного разбирательства жительница Брянска свою вину признала, в содеянном раскаялась и возместила ущерб в полном объеме.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает пресс-служба судов.
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