https://ria.ru/20241022/sanktsii-1979335307.html

Эксперт связал санкции против "России сегодня" со смертью свободы слова

Эксперт связал санкции против "России сегодня" со смертью свободы слова - РИА Новости, 22.10.2024

Эксперт связал санкции против "России сегодня" со смертью свободы слова

Последние санкции против медиагруппы "Россия сегодня" связаны с тем, что свобода слова на Западе умирает, против нее ведется обширная кампания под... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:08

2024-10-22T15:08

2024-10-22T15:16

в мире

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маргарита симоньян

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Последние санкции против медиагруппы "Россия сегодня" связаны с тем, что свобода слова на Западе умирает, против нее ведется обширная кампания под предводительством правящих классов, заявил РИА Новости Аугусто Циммерман, известный австралийский ученый-юрист. По словам Циммермана, санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - часть более широкой кампании против свободы слова. "Мы подвергаемся массированным атакам в Австралии и других частях западного мира. Кажется, что на самом деле предпринимается попытка подавить любую альтернативную информацию. И теперь они интерпретируют ее как форму дезинформации, к ней по сути относится все, что не одобрено правящими классами. Так что свобода слова по сути умирает, она фактически исчезает на Западе. Это действительно очень печальная реальность", - пояснил эксперт. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения.

https://ria.ru/20241002/simonyan-1975910910.html

https://ria.ru/20240929/frantsiya-1975334728.html

https://ria.ru/20240927/germaniya-1975184259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, австралия, маргарита симоньян, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt