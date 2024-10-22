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Эксперт связал санкции против "России сегодня" со смертью свободы слова - РИА Новости, 22.10.2024
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15:08 22.10.2024 (обновлено: 15:16 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/sanktsii-1979335307.html
Эксперт связал санкции против "России сегодня" со смертью свободы слова
Эксперт связал санкции против "России сегодня" со смертью свободы слова - РИА Новости, 22.10.2024
Эксперт связал санкции против "России сегодня" со смертью свободы слова
Последние санкции против медиагруппы "Россия сегодня" связаны с тем, что свобода слова на Западе умирает, против нее ведется обширная кампания под... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:08
2024-10-22T15:16
в мире
сша
австралия
маргарита симоньян
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Последние санкции против медиагруппы "Россия сегодня" связаны с тем, что свобода слова на Западе умирает, против нее ведется обширная кампания под предводительством правящих классов, заявил РИА Новости Аугусто Циммерман, известный австралийский ученый-юрист. По словам Циммермана, санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - часть более широкой кампании против свободы слова. "Мы подвергаемся массированным атакам в Австралии и других частях западного мира. Кажется, что на самом деле предпринимается попытка подавить любую альтернативную информацию. И теперь они интерпретируют ее как форму дезинформации, к ней по сути относится все, что не одобрено правящими классами. Так что свобода слова по сути умирает, она фактически исчезает на Западе. Это действительно очень печальная реальность", - пояснил эксперт. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения.
https://ria.ru/20241002/simonyan-1975910910.html
https://ria.ru/20240929/frantsiya-1975334728.html
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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в мире, сша, австралия, маргарита симоньян, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Австралия, Маргарита Симоньян, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
Эксперт связал санкции против "России сегодня" со смертью свободы слова

Юрист Циммерман: Запад вводит санкции против СМИ из-за смерти свободы слова

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Последние санкции против медиагруппы "Россия сегодня" связаны с тем, что свобода слова на Западе умирает, против нее ведется обширная кампания под предводительством правящих классов, заявил РИА Новости Аугусто Циммерман, известный австралийский ученый-юрист.
По словам Циммермана, санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - часть более широкой кампании против свободы слова.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Симоньян сообщила о разработке RT новой тактики для Запада
2 октября, 11:49
"Мы подвергаемся массированным атакам в Австралии и других частях западного мира. Кажется, что на самом деле предпринимается попытка подавить любую альтернативную информацию. И теперь они интерпретируют ее как форму дезинформации, к ней по сути относится все, что не одобрено правящими классами. Так что свобода слова по сути умирает, она фактически исчезает на Западе. Это действительно очень печальная реальность", - пояснил эксперт.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Пугающий эпизод": во Франции забили тревогу из-за инцидента с RT
29 сентября, 12:44
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения.
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Германии задержали двух организаторов показа российских каналов в Сети
27 сентября, 22:27
 
В миреСШААвстралияМаргарита СимоньянГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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