Эксперт связал санкции против "России сегодня" со смертью свободы слова
Юрист Циммерман: Запад вводит санкции против СМИ из-за смерти свободы слова
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Последние санкции против медиагруппы "Россия сегодня" связаны с тем, что свобода слова на Западе умирает, против нее ведется обширная кампания под предводительством правящих классов, заявил РИА Новости Аугусто Циммерман, известный австралийский ученый-юрист.
По словам Циммермана, санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - часть более широкой кампании против свободы слова.
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"Мы подвергаемся массированным атакам в Австралии и других частях западного мира. Кажется, что на самом деле предпринимается попытка подавить любую альтернативную информацию. И теперь они интерпретируют ее как форму дезинформации, к ней по сути относится все, что не одобрено правящими классами. Так что свобода слова по сути умирает, она фактически исчезает на Западе. Это действительно очень печальная реальность", - пояснил эксперт.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
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Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения.
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