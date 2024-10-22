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Потерпевший крушение в Судане Ил-76 был снят с регистрации в Киргизии - РИА Новости, 22.10.2024
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12:42 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/samolet-1979295197.html
Потерпевший крушение в Судане Ил-76 был снят с регистрации в Киргизии
Потерпевший крушение в Судане Ил-76 был снят с регистрации в Киргизии - РИА Новости, 22.10.2024
Потерпевший крушение в Судане Ил-76 был снят с регистрации в Киргизии
Потерпевший крушение в Судане самолет Ил-76 был снят с регистрации в Киргизии в январе 2024 года, сообщил РИА Новости официальный представитель компании New Way РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:42
2024-10-22T12:42
в мире
судан
киргизия
ил-76
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БИШКЕК, 22 окт - РИА Новости. Потерпевший крушение в Судане самолет Ил-76 был снят с регистрации в Киргизии в январе 2024 года, сообщил РИА Новости официальный представитель компании New Way Cargo Airlines. Мятежные "Силы быстрого реагирования", которые захватили регион Дарфур на западе Судана, ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом. "Согласно договору аренды, данное воздушное судно было зарегистрировано на территории Кыргызской Республики в нашей компании New Way Cargo Airlines. Нам агентство гражданской авиации выдало регистрационный номер ЕХ 76011, и мы проработали с данным воздушным судном по договору аренды около восьми месяцев. Десятого января 2024 года обратился собственник самолета и сказал, что контракт закончился и он хотел бы расторгнуть договор аренды", - заявил представитель. По его словам, в связи с этим компания подала официальное письмо в агентство гражданской авиации, где выдали официальное свидетельство о снятии воздушного судна с регистрации из реестра гражданских воздушных судов за номером 0509 от 12 января 2024 года. "С 13 января мы никакой информации мы не знаем. Airline Transport Incorporation FZC мы никогда не знали и не знаем про них. Гражданина Гранова, я так понимаю, из Российской Федерации, мы лично никогда не видели, пропуска ему не выписывали и о нем не знаем ничего. О том какие маршруты и полеты они осуществляли, мы тоже не знаем", - подытожили в компании.
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в мире, судан, киргизия, ил-76, происшествия
В мире, Судан, Киргизия, Ил-76, Происшествия
Потерпевший крушение в Судане Ил-76 был снят с регистрации в Киргизии

Упавший в Судане Ил-76 сняли с регистрации в Киргизии в январе 2024 года

© СоцсетиМесто крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Соцсети
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео
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БИШКЕК, 22 окт - РИА Новости. Потерпевший крушение в Судане самолет Ил-76 был снят с регистрации в Киргизии в январе 2024 года, сообщил РИА Новости официальный представитель компании New Way Cargo Airlines.
Мятежные "Силы быстрого реагирования", которые захватили регион Дарфур на западе Судана, ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный киргизским аэропортом.
"Согласно договору аренды, данное воздушное судно было зарегистрировано на территории Кыргызской Республики в нашей компании New Way Cargo Airlines. Нам агентство гражданской авиации выдало регистрационный номер ЕХ 76011, и мы проработали с данным воздушным судном по договору аренды около восьми месяцев. Десятого января 2024 года обратился собственник самолета и сказал, что контракт закончился и он хотел бы расторгнуть договор аренды", - заявил представитель.
По его словам, в связи с этим компания подала официальное письмо в агентство гражданской авиации, где выдали официальное свидетельство о снятии воздушного судна с регистрации из реестра гражданских воздушных судов за номером 0509 от 12 января 2024 года. "С 13 января мы никакой информации мы не знаем. Airline Transport Incorporation FZC мы никогда не знали и не знаем про них. Гражданина Гранова, я так понимаю, из Российской Федерации, мы лично никогда не видели, пропуска ему не выписывали и о нем не знаем ничего. О том какие маршруты и полеты они осуществляли, мы тоже не знаем", - подытожили в компании.
Предположительно, место крушения в Судане транспортного самолета - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Вчера, 04:37
 
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