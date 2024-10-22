https://ria.ru/20241022/samolet-1979228251.html
СМИ: на борту сбитого в Судане самолета находился россиянин Селиванец
СМИ: на борту сбитого в Судане самолета находился россиянин Селиванец - РИА Новости, 22.10.2024
СМИ: на борту сбитого в Судане самолета находился россиянин Селиванец
На борту разбившегося в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец, сообщает RT со ссылкой на его родственников. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T04:37
2024-10-22T04:37
2024-10-22T06:19
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ил-76
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На борту разбившегося в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец, сообщает RT со ссылкой на его родственников.По данным издания, за несколько часов до крушения он прислал видео, записанное в самолете на высоте 8,7 тысячи метров."Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет", — приводит издание слова брата летчика.RT со ссылкой на родственника Селиванца сообщило, что он часто бывал в зонах военных конфликтов и доставлял туда гуманитарную помощь.Ранее в посольстве России в Судане рассказали РИА Новости, что они вместе с властями страны проверяют сообщения о потерпевшем крушение около Дарфура транспортном самолете якобы с россиянином в составе экипажа. В дипмиссии отметили, что "ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре".Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Силы быстрого реагирования ранее заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане.
https://ria.ru/20240601/sudan-1949828447.html
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Предположительно, место крушения в Судане транспортного самолета
В соцсетях появились кадры, предположительно, с места крушения в Судане транспортного самолета, в составе экипажа которого якобы могли быть россияне
2024-10-22T04:37
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судан, дарфур, ил-76, в мире
Судан, Дарфур, Ил-76, В мире
СМИ: на борту сбитого в Судане самолета находился россиянин Селиванец
RT: на борту сбитого в Судане самолета находился россиянин Антон Селиванец