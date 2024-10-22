https://ria.ru/20241022/rudenya-1979403653.html

Руденя: газификация помогает муниципалитетам комплексно развиваться

Руденя: газификация помогает муниципалитетам комплексно развиваться - РИА Новости, 22.10.2024

Руденя: газификация помогает муниципалитетам комплексно развиваться

В Тверской области продолжается газификация муниципальных образований, что помогает им комплексно развиваться, а также повышает качество жизни населения,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:28

2024-10-22T18:28

2024-10-22T18:28

тверская область

игорь руденя

зверево

тверская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Тверской области продолжается газификация муниципальных образований, что помогает им комплексно развиваться, а также повышает качество жизни населения, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. В настоящее время завершены работы по ряду объектов, уточнили в пресс-службе правительства Тверской области. Так, подведен газ к деревням Сытьково, Бунегино, Варатово, Кривцово и Бочарово Ржевского округа. Общая протяженность сетей составила 7,5 км. Идет ввод объектов в эксплуатацию. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу создать условия для подключения к газу максимального количества жилых домов, объектов социальной сферы и экономики. Газификация дает возможность обеспечить равномерное, комплексное развитие муниципальных образований региона, повысить качество жизни нашего населения", – приводит пресс-служба слова Рудени. Этим летом в Тверской области запущен крупный источник газоснабжения поселка Максатиха – межпоселковый газопровод от ГРС Бежецк протяженностью 60,5 км. Первые потребители уже подключены к газу, продолжается строительство распределительных сетей в поселке. В Кимрском округе построены 7-километровый газопровод от деревни Алексино до деревни Зверево и Приволжского психоневрологического интерната, а также внутрипоселковые сети. Возможности газификации обеспечены для 198 домовладений. В Рамешковском округе приняты в эксплуатацию разводящие сети в деревне Перелоги протяженностью 2,7 километра, благодаря чему подключиться к газу могут 150 жителей 50 частных домов, в том числе земельного кластера для многодетных семей – всего это 39 участков. В селе Петровское Сонковского округа принят в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 2,6 километра, что обеспечило возможности для газификации социальных учреждений, 40 домовладений, где проживает более 100 человек. В конце сентября завершено строительство межпоселкового газопровода общей протяженностью 15,3 километра до деревни Кошелево Конаковского округа и распределительных сетей по населенному пункту. Благодаря этому к газу могут подключиться свыше 200 домовладений, школа и детский сад. В 2025 году запланировано газоснабжение населенных пунктов Новенькое, Межево, Лукино, Меженино, Сентюрино Конаковского округа в рамках второго этапа работ. Всего по областной Адресной инвестиционной программе газовые сети в 2024 году вводят в 10 муниципалитетах области, завершено строительство 87 километров. Жители населенных пунктов, куда уже пришел газ, могут воспользоваться преимуществами догазификации: природный газ подводят бесплатно к границам земельных участков потребителей. Сейчас мероприятиями охвачены 670 населенных пунктов в 29 муниципальных образованиях Тверской области. На сегодняшний день заключено 17 839 договоров, из них исполнен 15 671.

https://ria.ru/20241022/trudoustroystvo-1979402727.html

https://ria.ru/20241021/zaym-1979135773.html

https://ria.ru/20241015/rudenya-1978198625.html

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игорь руденя, зверево, тверская область