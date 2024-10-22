https://ria.ru/20241022/rostov-1979308479.html

Жителю Новочеркасска дали 13 лет колонии за убийство казачьей саблей

Жителю Новочеркасска дали 13 лет колонии за убийство казачьей саблей - РИА Новости, 22.10.2024

Жителю Новочеркасска дали 13 лет колонии за убийство казачьей саблей

Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима ранее судимому жителю города Новочеркасска в Ростовской области, который по пьяни РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:25

2024-10-22T13:25

2024-10-22T13:25

происшествия

новочеркасск

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима ранее судимому жителю города Новочеркасска в Ростовской области, который по пьяни убил казачьей саблей знакомого и ранил его сожительницу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Новочеркасске местный житель осужден за убийство и покушение на убийство. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В ходе суда было установлено, что в марте мужчина находился в частном доме в городе Новочеркасске Ростовской области, где распивал спиртные напитки со своим 43-летним знакомым и его 45-летней сожительницей. "В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес мужчине множественные удары казачьей саблей в область шеи и туловища, а также один удар женщине в область живота", - сообщили в ведомстве. Потерпевший от полученных колото-резаных ранений скончался на месте, а женщине удалось сбежать с места происшествия и обратиться за помощью. Пострадавшая была доставлена в больницу и выжила благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи. В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Установлено, что фигурант ранее был судим за совершение преступлений против личности и собственности, уточнили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

https://ria.ru/20240405/prigovor-1938146064.html

https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953523370.html

новочеркасск

ростовская область

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происшествия, новочеркасск, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)