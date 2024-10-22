https://ria.ru/20241022/rostov-1979308479.html
Жителю Новочеркасска дали 13 лет колонии за убийство казачьей саблей
Жителю Новочеркасска дали 13 лет колонии за убийство казачьей саблей - РИА Новости, 22.10.2024
Жителю Новочеркасска дали 13 лет колонии за убийство казачьей саблей
Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима ранее судимому жителю города Новочеркасска в Ростовской области, который по пьяни РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:25
2024-10-22T13:25
2024-10-22T13:25
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима ранее судимому жителю города Новочеркасска в Ростовской области, который по пьяни убил казачьей саблей знакомого и ранил его сожительницу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Новочеркасске местный житель осужден за убийство и покушение на убийство. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В ходе суда было установлено, что в марте мужчина находился в частном доме в городе Новочеркасске Ростовской области, где распивал спиртные напитки со своим 43-летним знакомым и его 45-летней сожительницей. "В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес мужчине множественные удары казачьей саблей в область шеи и туловища, а также один удар женщине в область живота", - сообщили в ведомстве. Потерпевший от полученных колото-резаных ранений скончался на месте, а женщине удалось сбежать с места происшествия и обратиться за помощью. Пострадавшая была доставлена в больницу и выжила благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи. В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Установлено, что фигурант ранее был судим за совершение преступлений против личности и собственности, уточнили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
https://ria.ru/20240405/prigovor-1938146064.html
https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953523370.html
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происшествия, новочеркасск, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новочеркасск, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Новочеркасска дали 13 лет колонии за убийство казачьей саблей
Жителю Новочеркасска, убившему знакомого казачьей саблей, дали 13 лет колонии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима ранее судимому жителю города Новочеркасска в Ростовской области, который по пьяни убил казачьей саблей знакомого и ранил его сожительницу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В Новочеркасске местный житель осужден за убийство и покушение на убийство. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В ходе суда было установлено, что в марте мужчина находился в частном доме в городе Новочеркасске Ростовской области, где распивал спиртные напитки со своим 43-летним знакомым и его 45-летней сожительницей.
"В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес мужчине множественные удары казачьей саблей в область шеи и туловища, а также один удар женщине в область живота", - сообщили в ведомстве.
Потерпевший от полученных колото-резаных ранений скончался на месте, а женщине удалось сбежать с места происшествия и обратиться за помощью. Пострадавшая была доставлена в больницу и выжила благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи.
В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Установлено, что фигурант ранее был судим за совершение преступлений против личности и собственности, уточнили в пресс-службе регионального главка СК
РФ.