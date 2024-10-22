https://ria.ru/20241022/rossija-1979287861.html

В России разрабатывают малогабаритный магнитометр для беспилотников

В России разрабатывают малогабаритный магнитометр для беспилотников - РИА Новости, 22.10.2024

В России разрабатывают малогабаритный магнитометр для беспилотников

В России завершается разработка малогабаритного феррозондового магнитометра, с его помощью беспилотники смогут летать, используя навигацию по магнитному полю,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:30

2024-10-22T12:30

2024-10-22T12:30

наука

технологии

россия

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МЕНДЕЛЕЕВО (Московская обл.), 22 окт - РИА Новости. В России завершается разработка малогабаритного феррозондового магнитометра, с его помощью беспилотники смогут летать, используя навигацию по магнитному полю, сообщил во вторник главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Вячеслав Фатеев. "Мы надеемся, что на БПЛА мы будем его использовать для навигации по магнитному полю", - сказал Фатеев на конференции "Методы и средства навигации по геофизическим полям". Он уточнил, что сейчас завершается опытно-конструкторская работа по разработке малогабаритных феррозондовых магнитометров. "Чужие продаются, но когда свой, мы можем выпускать его в любых количествах и в любой конфигурации", - рассказал Фатеев о ситуации на рынке магнитометров.

https://ria.ru/20240405/dron-1938076918.html

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технологии, россия