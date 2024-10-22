https://ria.ru/20241022/rossija-1979287861.html
В России разрабатывают малогабаритный магнитометр для беспилотников
В России разрабатывают малогабаритный магнитометр для беспилотников - РИА Новости, 22.10.2024
В России разрабатывают малогабаритный магнитометр для беспилотников
В России завершается разработка малогабаритного феррозондового магнитометра, с его помощью беспилотники смогут летать, используя навигацию по магнитному полю,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:30
2024-10-22T12:30
2024-10-22T12:30
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МЕНДЕЛЕЕВО (Московская обл.), 22 окт - РИА Новости. В России завершается разработка малогабаритного феррозондового магнитометра, с его помощью беспилотники смогут летать, используя навигацию по магнитному полю, сообщил во вторник главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Вячеслав Фатеев. "Мы надеемся, что на БПЛА мы будем его использовать для навигации по магнитному полю", - сказал Фатеев на конференции "Методы и средства навигации по геофизическим полям". Он уточнил, что сейчас завершается опытно-конструкторская работа по разработке малогабаритных феррозондовых магнитометров. "Чужие продаются, но когда свой, мы можем выпускать его в любых количествах и в любой конфигурации", - рассказал Фатеев о ситуации на рынке магнитометров.
https://ria.ru/20240405/dron-1938076918.html
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технологии, россия
Наука, Технологии, Россия
В России разрабатывают малогабаритный магнитометр для беспилотников
В России завершается разработка малогабаритного магнитометра для БПЛА
МЕНДЕЛЕЕВО (Московская обл.), 22 окт - РИА Новости. В России завершается разработка малогабаритного феррозондового магнитометра, с его помощью беспилотники смогут летать, используя навигацию по магнитному полю, сообщил во вторник главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Вячеслав Фатеев.
"Мы надеемся, что на БПЛА мы будем его использовать для навигации по магнитному полю", - сказал Фатеев на конференции "Методы и средства навигации по геофизическим полям".
Он уточнил, что сейчас завершается опытно-конструкторская работа по разработке малогабаритных феррозондовых магнитометров.
"Чужие продаются, но когда свой, мы можем выпускать его в любых количествах и в любой конфигурации", - рассказал Фатеев о ситуации на рынке магнитометров.