https://ria.ru/20241022/rossija-1979270482.html

Словацкий депутат заявил в ЕП, что продолжит ездить в Россию

Словацкий депутат заявил в ЕП, что продолжит ездить в Россию - РИА Новости, 22.10.2024

Словацкий депутат заявил в ЕП, что продолжит ездить в Россию

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, посетивший некоторое время назад Россию и жаловавшийся на критику коллег в Европе за этот шаг, с... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:29

2024-10-22T11:29

2024-10-22T11:29

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, посетивший некоторое время назад Россию и жаловавшийся на критику коллег в Европе за этот шаг, с трибуны Европарламента открыто заявил, что продолжит ездить в Россию, поскольку "верит в мир". Во вторник на пленарной сессии Европарламента проходит обсуждение кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, что в Москве называли воровством. "Несколько дней назад я был в Москве. Я увидел процветающую Россию. Единственное, что может принести мир, – это диалог, а не воровство (активов - ред.), оружие или долги Украины. Нам необходимы диалог и взаимоуважение. Я буду и дальше ездить в Россию, так как, как каждый словак, я верю в мир", - заявил Блага. Блага посетил Москву по случаю 80-летия МГИМО, где выступил с лекцией. Он говорил, что приехал также для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию, которая существует сейчас на Западе. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Благу, который столкнулся с волной нападок из-за визита в РФ. Позднее Блага рассказал, что на заседании ЕП также был подвергнут критике за визит в Москву, но, по его словам, некоторые коллеги выразили ему свою поддержку.

https://ria.ru/20241014/evrodeputat-1978035966.html

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