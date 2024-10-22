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Словацкий депутат заявил в ЕП, что продолжит ездить в Россию - РИА Новости, 22.10.2024
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11:29 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/rossija-1979270482.html
Словацкий депутат заявил в ЕП, что продолжит ездить в Россию
Словацкий депутат заявил в ЕП, что продолжит ездить в Россию - РИА Новости, 22.10.2024
Словацкий депутат заявил в ЕП, что продолжит ездить в Россию
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, посетивший некоторое время назад Россию и жаловавшийся на критику коллег в Европе за этот шаг, с... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:29
2024-10-22T11:29
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роберт фицо
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, посетивший некоторое время назад Россию и жаловавшийся на критику коллег в Европе за этот шаг, с трибуны Европарламента открыто заявил, что продолжит ездить в Россию, поскольку "верит в мир". Во вторник на пленарной сессии Европарламента проходит обсуждение кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, что в Москве называли воровством. "Несколько дней назад я был в Москве. Я увидел процветающую Россию. Единственное, что может принести мир, – это диалог, а не воровство (активов - ред.), оружие или долги Украины. Нам необходимы диалог и взаимоуважение. Я буду и дальше ездить в Россию, так как, как каждый словак, я верю в мир", - заявил Блага. Блага посетил Москву по случаю 80-летия МГИМО, где выступил с лекцией. Он говорил, что приехал также для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию, которая существует сейчас на Западе. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Благу, который столкнулся с волной нападок из-за визита в РФ. Позднее Блага рассказал, что на заседании ЕП также был подвергнут критике за визит в Москву, но, по его словам, некоторые коллеги выразили ему свою поддержку.
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в мире, россия, москва, словакия, роберт фицо, европарламент, мгимо
В мире, Россия, Москва, Словакия, Роберт Фицо, Европарламент, МГИМО
Словацкий депутат заявил в ЕП, что продолжит ездить в Россию

Словацкий депутат Блага заявил, что будет ездить в Россию, поскольку верит в мир

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, посетивший некоторое время назад Россию и жаловавшийся на критику коллег в Европе за этот шаг, с трибуны Европарламента открыто заявил, что продолжит ездить в Россию, поскольку "верит в мир".
Во вторник на пленарной сессии Европарламента проходит обсуждение кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, что в Москве называли воровством.
"Несколько дней назад я был в Москве. Я увидел процветающую Россию. Единственное, что может принести мир, – это диалог, а не воровство (активов - ред.), оружие или долги Украины. Нам необходимы диалог и взаимоуважение. Я буду и дальше ездить в Россию, так как, как каждый словак, я верю в мир", - заявил Блага.
Блага посетил Москву по случаю 80-летия МГИМО, где выступил с лекцией. Он говорил, что приехал также для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию, которая существует сейчас на Западе. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Благу, который столкнулся с волной нападок из-за визита в РФ. Позднее Блага рассказал, что на заседании ЕП также был подвергнут критике за визит в Москву, но, по его словам, некоторые коллеги выразили ему свою поддержку.
Здесь высокое качество жизни. Евродепутат поделился впечатлениями о России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
"Россия бедная". Евродепутат от Словакии рассказал о впечатлениях от Москвы
14 октября, 21:31
 
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