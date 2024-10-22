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Работа аэропорта Нижнего Новгорода временно приостановлена из-за БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024
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06:51 22.10.2024 (обновлено: 07:15 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/reys-1979232674.html
Работа аэропорта Нижнего Новгорода временно приостановлена из-за БПЛА
Работа аэропорта Нижнего Новгорода временно приостановлена из-за БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024
Работа аэропорта Нижнего Новгорода временно приостановлена из-за БПЛА
Временные ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород введены утром во вторник, он временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T06:51
2024-10-22T07:15
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород введены утром во вторник, он временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 22 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород (Стригино; код ICAO: UWGG). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
Работа аэропорта Нижнего Новгорода временно приостановлена из-за БПЛА

Из-за атаки БПЛА аэропорт Нижнего Новгорода не принимает и не отправляет рейсы

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород введены утром во вторник, он временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 22 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород (Стригино; код ICAO: UWGG). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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Нижний НовгородФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиации
 
 
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