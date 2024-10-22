https://ria.ru/20241022/reys-1979232674.html

Работа аэропорта Нижнего Новгорода временно приостановлена из-за БПЛА

Работа аэропорта Нижнего Новгорода временно приостановлена из-за БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024

Работа аэропорта Нижнего Новгорода временно приостановлена из-за БПЛА

Временные ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород введены утром во вторник, он временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T06:51

2024-10-22T06:51

2024-10-22T07:15

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород введены утром во вторник, он временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 22 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Нижний Новгород (Стригино; код ICAO: UWGG). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

https://ria.ru/20241022/gubernator-1979233111.html

нижний новгород

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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации