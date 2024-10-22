https://ria.ru/20241022/rakety-1979328171.html
Над Курской областью сбили еще две ракеты
Над Курской областью сбили еще две ракеты - РИА Новости, 22.10.2024
Над Курской областью сбили еще две ракеты
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о еще двух сбитых в регионе украинских ракетах в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:37
2024-10-22T14:37
2024-10-22T14:45
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
КУРСК, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о еще двух сбитых в регионе украинских ракетах в Telegram-канале.Ранее во вторник Смирнов сообщал, что сбиты две украинские ракеты и три БПЛА самолетного типа."Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью сбили еще две ракеты
Губернатор Смирнов: над Курской областью сбили еще две ракеты