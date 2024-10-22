https://ria.ru/20241022/rakety-1979328171.html

Над Курской областью сбили еще две ракеты

Над Курской областью сбили еще две ракеты - РИА Новости, 22.10.2024

Над Курской областью сбили еще две ракеты

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о еще двух сбитых в регионе украинских ракетах в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:37

2024-10-22T14:37

2024-10-22T14:45

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о еще двух сбитых в регионе украинских ракетах в Telegram-канале.Ранее во вторник Смирнов сообщал, что сбиты две украинские ракеты и три БПЛА самолетного типа."Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)