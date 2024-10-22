https://ria.ru/20241022/raketonostsy-1979344829.html

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 22.10.2024

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ над нейтральными водами Японского моря. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:33

2024-10-22T15:33

2024-10-22T15:48

японское море

россия

ту-95мс

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ над нейтральными водами Японского моря."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря", - говорится в подписи к видео.Уточняется, что продолжительность полета составила около 10 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ ВКС России.В ведомстве отметили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html

японское море

россия

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Плановый полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря Два российских ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны. 2024-10-22T15:33 true PT0M26S

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Ольга Фомченкова

японское море, россия, ту-95мс, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)