https://ria.ru/20241022/raketonostsy-1979344829.html
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 22.10.2024
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря
Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ над нейтральными водами Японского моря. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:33
2024-10-22T15:33
2024-10-22T15:48
японское море
россия
ту-95мс
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979354067_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71b1d9bece20f798ea3890acdf6800b3.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ над нейтральными водами Японского моря."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря", - говорится в подписи к видео.Уточняется, что продолжительность полета составила около 10 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ ВКС России.В ведомстве отметили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html
японское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979354067_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_05b217bb78ef3b2a7164805f4acccebf.jpg
Плановый полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря
Два российских ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны.
2024-10-22T15:33
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
японское море, россия, ту-95мс, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Японское море, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря
МО РФ показало кадры полета двух ракетоносцев Ту-95МС ВКС над Японским морем