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Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 22.10.2024
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15:33 22.10.2024 (обновлено: 15:48 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/raketonostsy-1979344829.html
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 22.10.2024
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря
Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ над нейтральными водами Японского моря. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:33
2024-10-22T15:48
японское море
россия
ту-95мс
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ над нейтральными водами Японского моря."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря", - говорится в подписи к видео.Уточняется, что продолжительность полета составила около 10 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ ВКС России.В ведомстве отметили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240912/tu-22m3-1972203829.html
японское море
россия
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Плановый полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря
Два российских ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны.
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японское море, россия, ту-95мс, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Японское море, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

МО РФ показало кадры полета двух ракетоносцев Ту-95МС ВКС над Японским морем

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ над нейтральными водами Японского моря.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря", - говорится в подписи к видео.
Уточняется, что продолжительность полета составила около 10 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ ВКС России.
В ведомстве отметили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Японское мореРоссияТу-95МСБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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