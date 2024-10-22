https://ria.ru/20241022/pvo-1979412528.html
ПВО сбила четыре украинские ракеты в Курской области
ПВО сбила четыре украинские ракеты в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
ПВО сбила четыре украинские ракеты в Курской области
Четыре украинские ракеты и два БПЛА самолётного типа сбиты вечером в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:20
2024-10-22T19:20
2024-10-22T19:23
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Четыре украинские ракеты и два БПЛА самолётного типа сбиты вечером в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Ранее во вторник Смирнов сообщал, что сбиты две украинские ракеты и три БПЛА самолетного типа. Позже он сообщил, что сбили еще две ракеты."Четыре украинские ракеты и два БПЛА самолётного типа сбиты в небе Курской области вечером. Не приближайтесь к обломкам, звоните по номеру 112! Благодарю наших защитников", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
ПВО сбила четыре украинские ракеты в Курской области
Смирнов: ПВО сбила четыре украинские ракеты в Курской области