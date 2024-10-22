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Над Курской областью сбили две ракеты и три беспилотника - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 22.10.2024 (обновлено: 13:54 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/pvo-1979316654.html
Над Курской областью сбили две ракеты и три беспилотника
Над Курской областью сбили две ракеты и три беспилотника - РИА Новости, 22.10.2024
Над Курской областью сбили две ракеты и три беспилотника
Две украинские ракеты и три беспилотника сбиты днем во вторник в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:52
2024-10-22T13:54
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты и три беспилотника сбиты днем во вторник в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."Две украинские ракеты и три БПЛА самолётного типа сбиты в небе Курской области сегодня днём. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Над Курской областью сбили две ракеты и три беспилотника

Губернатор Смирнов: над Курской областью сбили две ракеты и три беспилотника

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты и три беспилотника сбиты днем во вторник в небе над Курской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
"Две украинские ракеты и три БПЛА самолётного типа сбиты в небе Курской области сегодня днём. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
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