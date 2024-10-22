https://ria.ru/20241022/putin-1979437256.html

Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой

Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой - РИА Новости, 22.10.2024

Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой

Россия ждет главу МИД Египта на первую министерскую конференцию Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет в ноябре в Сочи, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T23:03

2024-10-22T23:03

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия ждет главу МИД Египта на первую министерскую конференцию Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет в ноябре в Сочи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. "Мы ждем главу вашего министерства иностранных дел в Сочи 9-10 ноября на первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка". Надеемся, что с вашей стороны будут ему даны такие указания", - обратился Путин к президенту Египта. Российский лидер и президент Египта во вторник вечером встретились на полях саммита БРИКС в Казани. Министерская конференция в Сочи пройдет в развитие решений второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.

https://ria.ru/20241018/putin-1978807033.html

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