https://ria.ru/20241022/putin-1979437256.html
Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой
Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой - РИА Новости, 22.10.2024
Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой
Россия ждет главу МИД Египта на первую министерскую конференцию Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет в ноябре в Сочи, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:03
2024-10-22T23:03
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия ждет главу МИД Египта на первую министерскую конференцию Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет в ноябре в Сочи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. "Мы ждем главу вашего министерства иностранных дел в Сочи 9-10 ноября на первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка". Надеемся, что с вашей стороны будут ему даны такие указания", - обратился Путин к президенту Египта. Российский лидер и президент Египта во вторник вечером встретились на полях саммита БРИКС в Казани. Министерская конференция в Сочи пройдет в развитие решений второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.
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египет, россия, сочи, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Египет, Россия, Сочи, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой
Владимир Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой