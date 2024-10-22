Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 22.10.2024 (обновлено: 23:11 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/putin-1979437256.html
Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой
Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой - РИА Новости, 22.10.2024
Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой
Россия ждет главу МИД Египта на первую министерскую конференцию Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет в ноябре в Сочи, заявил президент РФ... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:03
2024-10-22T23:11
египет
россия
сочи
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979438060_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_1c7dfdbcca53ad9efe6468df2a4d1034.jpg
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия ждет главу МИД Египта на первую министерскую конференцию Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет в ноябре в Сочи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. "Мы ждем главу вашего министерства иностранных дел в Сочи 9-10 ноября на первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка". Надеемся, что с вашей стороны будут ему даны такие указания", - обратился Путин к президенту Египта. Российский лидер и президент Египта во вторник вечером встретились на полях саммита БРИКС в Казани. Министерская конференция в Сочи пройдет в развитие решений второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.
https://ria.ru/20241018/putin-1978807033.html
https://ria.ru/20241022/diplomatiya-1978323842.html
египет
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979438060_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_463ead3d4569a371a6b8e4cb0d266ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, россия, сочи, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Египет, Россия, Сочи, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой

Владимир Путин: Россия ждет главу МИД Египта на форуме партнерства с Африкой

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Россия ждет главу МИД Египта на первую министерскую конференцию Форума партнерства "Россия-Африка", которая пройдет в ноябре в Сочи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
"Мы ждем главу вашего министерства иностранных дел в Сочи 9-10 ноября на первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка". Надеемся, что с вашей стороны будут ему даны такие указания", - обратился Путин к президенту Египта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Россия и Египет продолжат работу по безопасности в регионе, заявил Путин
18 октября, 18:07
Российский лидер и президент Египта во вторник вечером встретились на полях саммита БРИКС в Казани.
Министерская конференция в Сочи пройдет в развитие решений второго саммита "Россия-Африка" и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.
Здание посольства Египта в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Межгосударственные отношения России и Египта
Вчера, 22:29
 
ЕгипетРоссияСочиВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала