https://ria.ru/20241022/putin-1979432076.html

Россия заинтересована в сотрудничестве с Египтом, заявил Путин

Россия заинтересована в сотрудничестве с Египтом, заявил Путин - РИА Новости, 22.10.2024

Россия заинтересована в сотрудничестве с Египтом, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, оно идет уверенными темпами. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T22:08

2024-10-22T22:08

2024-10-22T23:17

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, оно идет уверенными темпами.Российский лидер и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник вечером встретились на полях саммита БРИКС в Казани."Мы уделяем особое внимание расширению дружественных связей с Египтом - давним и надежным партнером России", - заявил Путин в ходе встречи, напомнив, что в прошлом году страны отметили 80-летие установления дипломатических отношений.Президент РФ подчеркнул, что многоплановое двустороннее сотрудничество основано на договоре о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между странами."Мы уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере. На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой", - заявил президент РФ.Он уточнил, что в 2023 году товарооборот увеличился на 16,4%, сейчас рост продолжается, причем даже большими темпами, чем в прошлом году."Продолжается реализация крупных совместных проектов, в частности, строительство первой атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны. Готовится соглашение о свободной торговле между Арабской Республикой и Евразийским экономическим союзом", - продолжил Путин.Президент РФ добавил, что Россия и Египет поддерживают регулярный и содержательный политический диалог на разных уровнях, укрепляется и межпарламентское взаимодействие. Путин упомянул, что большое внимание стороны уделяют расширению связей в области образования, на нынешний учебный год Россия выделила 318 квот для египетских студентов.Он выразил признательность лидеру Египта за участие в форуме БРИКС в Казани."Завтра начинаются основные мероприятия саммита. И сегодня у нас есть возможность поговорить и о двусторонних отношениях, и о самом саммите, и по всем другим вопросам, которые представляют взаимный интерес", - отметил Путин.

https://ria.ru/20241022/diplomatiya-1978323842.html

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