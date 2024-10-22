Россия заинтересована в сотрудничестве с Египтом, заявил Путин

Путин: РФ заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.
На фото: церемония встречи министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.
На фото: церемония встречи министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры.
Владимир Путин уже провел ряд двусторонних встреч.
На фото: встреча российского лидера с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
Владимир Путин уже провел ряд двусторонних встреч.
На фото: встреча российского лидера с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
На переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли, лидеры обсудили двусторонние отношения. Как пошутил Путин, они находятся на таком высоком уровне, что Моди поймет его и без переводчика.
На переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли, лидеры обсудили двусторонние отношения. Как пошутил Путин, они находятся на таком высоком уровне, что Моди поймет его и без переводчика.
На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер рассказал, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая.
На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер рассказал, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая.
На фото: заседание шерп/сушерп стран БРИКС
На фото: заседание шерп/сушерп стран БРИКС
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии всего представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне).
На фото: заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре) во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии всего представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне).
На фото: заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре) во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
С президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф Путин обсудил вопросы экономики.
С российской стороны во встрече также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.
С президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф Путин обсудил вопросы экономики.
С российской стороны во встрече также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.
С президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин обсудил двустороннюю торговлю.
Как отметил российский лидер, за восемь месяцев этого года она выросла на три процента. Среди перспективных областей сотрудничества Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.
С президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин обсудил двустороннюю торговлю.
Как отметил российский лидер, за восемь месяцев этого года она выросла на три процента. Среди перспективных областей сотрудничества Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.
На фото: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (второй справа).
На фото: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (второй справа).
Как рассказал Путин, Россия выстраивала работу в рамках своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита в ЮАР в 2023 году. Приоритетное внимание уделялось интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру объединения.
Как рассказал Путин, Россия выстраивала работу в рамках своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита в ЮАР в 2023 году. Приоритетное внимание уделялось интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру объединения.
В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.
Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.
На фото: световое шоу на стенах Казанского кремля.
На фото: световое шоу на стенах Казанского кремля.
Ожидается, что в среду Путин проведет в Казани двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции.
Ожидается, что в среду Путин проведет в Казани двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции.
По итогам саммита российский лидер выступит с пресс-конференцией.
По итогам саммита российский лидер выступит с пресс-конференцией.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.
На фото: церемония встречи министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры.
Владимир Путин уже провел ряд двусторонних встреч.
На фото: встреча российского лидера с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
На переговорах с премьером Индии Нарендрой Моди Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли, лидеры обсудили двусторонние отношения. Как пошутил Путин, они находятся на таком высоком уровне, что Моди поймет его и без переводчика.
На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер рассказал, что две страны успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и многих других областях.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что серьезные потрясения на международной арене не могут поколебать незыблемость отношений России и Китая.
На фото: заседание шерп/сушерп стран БРИКС
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии всего представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне).
На фото: заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин (в центре) во время церемонии встречи в аэропорту Казани.
С президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф Путин обсудил вопросы экономики.
С российской стороны во встрече также приняли участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.
С президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Путин обсудил двустороннюю торговлю.
Как отметил российский лидер, за восемь месяцев этого года она выросла на три процента. Среди перспективных областей сотрудничества Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.
На фото: премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (второй справа).
Как рассказал Путин, Россия выстраивала работу в рамках своего председательства в БРИКС с учетом итогов саммита в ЮАР в 2023 году. Приоритетное внимание уделялось интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру объединения.
В этом году Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.
На фото: световое шоу на стенах Казанского кремля.
Ожидается, что в среду Путин проведет в Казани двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции.
По итогам саммита российский лидер выступит с пресс-конференцией.