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Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире - РИА Новости, 22.10.2024
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19:16 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/putin-1979411683.html
Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире
Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире - РИА Новости, 22.10.2024
Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани констатировали существенное совпадение позиций и подходов к происходящему в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:16
2024-10-22T19:16
политика
россия
казань
китай
владимир путин
си цзиньпин
дмитрий песков
брикс
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани констатировали существенное совпадение позиций и подходов к происходящему в мире, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась во вторник на полях саммита БРИКС в Казани. "Еще раз было констатировано существенное совпадение позиций и подходов в отношении того, что происходит в мире", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах этих переговоров. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
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политика, россия, казань, китай, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Политика, Россия, Казань, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире

Песков: Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани констатировали существенное совпадение позиций и подходов к происходящему в мире, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась во вторник на полях саммита БРИКС в Казани.
"Еще раз было констатировано существенное совпадение позиций и подходов в отношении того, что происходит в мире", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах этих переговоров. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
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ПолитикаРоссияКазаньКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинДмитрий ПесковБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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