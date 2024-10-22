https://ria.ru/20241022/putin-1979411683.html
Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире
Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире - РИА Новости, 22.10.2024
Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани констатировали существенное совпадение позиций и подходов к происходящему в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:16
2024-10-22T19:16
2024-10-22T19:16
политика
россия
казань
китай
владимир путин
си цзиньпин
дмитрий песков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979380213_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_51a17545db839ce6acb1467a50fb0b16.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани констатировали существенное совпадение позиций и подходов к происходящему в мире, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась во вторник на полях саммита БРИКС в Казани. "Еще раз было констатировано существенное совпадение позиций и подходов в отношении того, что происходит в мире", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах этих переговоров. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
россия
казань
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979380213_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_a8c5065ef9ab36b72b84a0deca1b6c41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, казань, китай, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Политика, Россия, Казань, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире
Песков: Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире