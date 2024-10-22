https://ria.ru/20241022/putin-1979411683.html

Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире

Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире - РИА Новости, 22.10.2024

Путин и Си Цзиньпин отметили совпадение подходов к происходящему в мире

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани констатировали существенное совпадение позиций и подходов к происходящему в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:16

2024-10-22T19:16

2024-10-22T19:16

политика

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китай

владимир путин

си цзиньпин

дмитрий песков

брикс

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Казани констатировали существенное совпадение позиций и подходов к происходящему в мире, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась во вторник на полях саммита БРИКС в Казани. "Еще раз было констатировано существенное совпадение позиций и подходов в отношении того, что происходит в мире", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об итогах этих переговоров. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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