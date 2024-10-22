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Путин рассказал о посетителях из Китая в Московском Кремле

Путин рассказал о посетителях из Китая в Московском Кремле - РИА Новости, 22.10.2024

Путин рассказал о посетителях из Китая в Московском Кремле

Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС поделился впечатлениями от туристов из КНР. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:26

2024-10-22T17:26

2024-10-22T20:51

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС поделился впечатлениями от туристов из КНР. "Растут взаимные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены. Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России — в Москве, в Кремле", — рассказал глава государства.Как сообщала ранее сегодня пресс-служба столичного комитета по туризму, турпоток в Москву из стран дальнего зарубежья вырос с начала года на 70 процентов. Лидерами по числу гостей стали Китай, Турция, Индия и государства Азиатско-Тихоокеанского региона.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на мероприятии будут представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне), также прибудут руководители шести международных организаций.

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Путин о китайских туристах в Кремле Путин поделился впечатлениями от большого количества китайских туристов в московском Кремле. "Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России - в Москве, в Кремле", - сказал Путин на встрече с Си Цзиньпином. 2024-10-22T17:26 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, саммит брикс в казани в 2024 году