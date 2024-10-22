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Путин назвал Татарстан самобытным регионом с талантливыми людьми - РИА Новости, 22.10.2024
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17:22 22.10.2024 (обновлено: 17:25 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/putin-1979383021.html
Путин назвал Татарстан самобытным регионом с талантливыми людьми
Путин назвал Татарстан самобытным регионом с талантливыми людьми - РИА Новости, 22.10.2024
Путин назвал Татарстан самобытным регионом с талантливыми людьми
Президент России Владимир Путин назвал Татарстан самобытным и быстроразвивающимся регионом с трудолюбивыми и талантливыми людьми. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:22
2024-10-22T17:25
россия
китай
казань
владимир путин
си цзиньпин
брикс
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Татарстан самобытным и быстроразвивающимся регионом с трудолюбивыми и талантливыми людьми. "Это очень самобытный, интересный, быстроразвивающийся регион нашей стран", - сказал Путин, приветствуя лидера КНР Си Цзиньпина, который приехал на саммит БРИКС в Казани. Российский президент отметил, что Татарстан может гордиться трудолюбивыми и талантливыми людьми, а также своими темпами развития.
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россия, китай, казань, владимир путин, си цзиньпин, брикс
Россия, Китай, Казань, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС
Путин назвал Татарстан самобытным регионом с талантливыми людьми

Путин назвал Татарстан самобытным, интересным и быстроразвивающимся регионом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Татарстан самобытным и быстроразвивающимся регионом с трудолюбивыми и талантливыми людьми.
"Это очень самобытный, интересный, быстроразвивающийся регион нашей стран", - сказал Путин, приветствуя лидера КНР Си Цзиньпина, который приехал на саммит БРИКС в Казани.
Российский президент отметил, что Татарстан может гордиться трудолюбивыми и талантливыми людьми, а также своими темпами развития.
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани. 22 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Си Цзиньпин рассказал, что давно ждал визита в Татарстан
Вчера, 12:39
 
РоссияКитайКазаньВладимир ПутинСи ЦзиньпинБРИКС
 
 
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