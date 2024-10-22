https://ria.ru/20241022/putin-1979383021.html
Путин назвал Татарстан самобытным регионом с талантливыми людьми
Путин назвал Татарстан самобытным регионом с талантливыми людьми - РИА Новости, 22.10.2024
Путин назвал Татарстан самобытным регионом с талантливыми людьми
Президент России Владимир Путин назвал Татарстан самобытным и быстроразвивающимся регионом с трудолюбивыми и талантливыми людьми. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:22
2024-10-22T17:22
2024-10-22T17:25
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владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Татарстан самобытным и быстроразвивающимся регионом с трудолюбивыми и талантливыми людьми. "Это очень самобытный, интересный, быстроразвивающийся регион нашей стран", - сказал Путин, приветствуя лидера КНР Си Цзиньпина, который приехал на саммит БРИКС в Казани. Российский президент отметил, что Татарстан может гордиться трудолюбивыми и талантливыми людьми, а также своими темпами развития.
https://ria.ru/20241022/briks-1979292971.html
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россия, китай, казань, владимир путин, си цзиньпин, брикс
Россия, Китай, Казань, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС
Путин назвал Татарстан самобытным регионом с талантливыми людьми
Путин назвал Татарстан самобытным, интересным и быстроразвивающимся регионом