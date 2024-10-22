https://ria.ru/20241022/putin-1979378678.html
Путин провел разговор с президентом Бразилии
Путин провел разговор с президентом Бразилии - РИА Новости, 22.10.2024
Путин провел разговор с президентом Бразилии
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который не прилетел на саммит БРИКС... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:05
2024-10-22T17:05
2024-10-22T17:24
бразилия
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
луис инасиу лула да силва
россия
владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который не прилетел на саммит БРИКС из-за полученной им в субботу травмы головы, бразильский лидер рассказал ему, что планирует участвовать в саммите по видеосвязи."Закончил только что разговор с президентом Бразилии, господином Лулой. Как известно, по медицинским соображениям должен был остаться дома, очень сожалеет, что не смог лично приехать, намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать", - сказал Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.В воскресенье пресс-служба главы государства сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, но примет участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.Новостной портал G1 сообщил, что инцидент с Лулой да Силвой произошёл дома, он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния.
https://ria.ru/20241022/otnosheniya-1979226827.html
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бразилия, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, луис инасиу лула да силва, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин
Бразилия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин
Путин провел разговор с президентом Бразилии
Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой