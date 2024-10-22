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Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией - РИА Новости, 22.10.2024
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14:10 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/putin-1979322351.html
Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией
Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией - РИА Новости, 22.10.2024
Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией
Показатели взаимной торговли России и Индии находятся в хорошем состоянии, последовательно развиваются крупные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:10
2024-10-22T14:10
россия
индия
казань
владимир путин
нарендра моди
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Показатели взаимной торговли России и Индии находятся в хорошем состоянии, последовательно развиваются крупные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди. Их переговоры состоялись во вторник на полях саммита БРИКС в Казани. "В хорошем состоянии находится товарооборот. Очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. Последовательно развиваются крупные проекты", - сказал Путин в ходе встречи.
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россия, индия, казань, владимир путин, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Индия, Казань, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией

Путин: показатели товарооборота России и Индии находятся в хорошем состоянии

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Показатели взаимной торговли России и Индии находятся в хорошем состоянии, последовательно развиваются крупные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди.
Их переговоры состоялись во вторник на полях саммита БРИКС в Казани.
"В хорошем состоянии находится товарооборот. Очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. Последовательно развиваются крупные проекты", - сказал Путин в ходе встречи.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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РоссияИндияКазаньВладимир ПутинНарендра МодиБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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