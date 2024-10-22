https://ria.ru/20241022/putin-1979322351.html

Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией

Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией - РИА Новости, 22.10.2024

Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией

Показатели взаимной торговли России и Индии находятся в хорошем состоянии, последовательно развиваются крупные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:10

2024-10-22T14:10

2024-10-22T14:10

россия

индия

казань

владимир путин

нарендра моди

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979314937_0:0:3486:1961_1920x0_80_0_0_ef43043d0dbaa1d239578fb8341f5cd2.jpg

КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Показатели взаимной торговли России и Индии находятся в хорошем состоянии, последовательно развиваются крупные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди. Их переговоры состоялись во вторник на полях саммита БРИКС в Казани. "В хорошем состоянии находится товарооборот. Очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. Последовательно развиваются крупные проекты", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html

россия

индия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, казань, владимир путин, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году