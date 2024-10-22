https://ria.ru/20241022/putin-1979322351.html
Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией
Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией - РИА Новости, 22.10.2024
Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией
Показатели взаимной торговли России и Индии находятся в хорошем состоянии, последовательно развиваются крупные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:10
2024-10-22T14:10
2024-10-22T14:10
россия
индия
казань
владимир путин
нарендра моди
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979314937_0:0:3486:1961_1920x0_80_0_0_ef43043d0dbaa1d239578fb8341f5cd2.jpg
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Показатели взаимной торговли России и Индии находятся в хорошем состоянии, последовательно развиваются крупные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди. Их переговоры состоялись во вторник на полях саммита БРИКС в Казани. "В хорошем состоянии находится товарооборот. Очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. Последовательно развиваются крупные проекты", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html
россия
индия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979318135_0:0:2769:2077_1920x0_80_0_0_ed0879ce4c8e5d3f4bc3aad2326f3180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, казань, владимир путин, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Индия, Казань, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин отметил хорошие показатели взаимной торговли с Индией
Путин: показатели товарооборота России и Индии находятся в хорошем состоянии