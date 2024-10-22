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Прокуратура начала проверку после ЧП с потолком в школе в Адыгее - РИА Новости, 22.10.2024
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16:07 22.10.2024 (обновлено: 16:08 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979363300.html
Прокуратура начала проверку после ЧП с потолком в школе в Адыгее
Прокуратура начала проверку после ЧП с потолком в школе в Адыгее - РИА Новости, 22.10.2024
Прокуратура начала проверку после ЧП с потолком в школе в Адыгее
Прокуратура Адыгеи начала проверку после происшествия в школе, где через крышу просочилась вода, а затем частично обрушился потолок. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:07
2024-10-22T16:08
происшествия
майкоп
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Прокуратура Адыгеи начала проверку после происшествия в школе, где через крышу просочилась вода, а затем частично обрушился потолок. Ранее в сети появились кадры, как с потолка учебного учреждения льется вода, а затем одна за другой падают потолочные плиты. Школьники бегают и визжат. "В связи с опубликованием в сети интернет информации об обрушении части потолка в коридоре и затоплении ряда помещений в период нахождения детей в школе, прокуратура Майкопа проводит надзорные мероприятия", - говорится в сообщении прокуратуры республики. Установлено, что речь идет о МБОУ "Средняя школа №10", где перед началом нового учебного года был проведен капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Образование". В ходе проверки будет дана оценка качеству выполненных работ, порядку их приемки, а также действиям администрации школы.
https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html
https://ria.ru/20241016/shkola-1978279718.html
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происшествия, майкоп
Происшествия, Майкоп
Прокуратура начала проверку после ЧП с потолком в школе в Адыгее

Прокуратура начала проверку после частичного обрушения потолка в школе в Адыгее

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Прокуратура Адыгеи начала проверку после происшествия в школе, где через крышу просочилась вода, а затем частично обрушился потолок.
Ранее в сети появились кадры, как с потолка учебного учреждения льется вода, а затем одна за другой падают потолочные плиты. Школьники бегают и визжат.
Место обрушения потолка в одной из школ Москвы. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В московской школе упала часть потолка
3 апреля, 12:42
"В связи с опубликованием в сети интернет информации об обрушении части потолка в коридоре и затоплении ряда помещений в период нахождения детей в школе, прокуратура Майкопа проводит надзорные мероприятия", - говорится в сообщении прокуратуры республики.
Установлено, что речь идет о МБОУ "Средняя школа №10", где перед началом нового учебного года был проведен капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Образование". В ходе проверки будет дана оценка качеству выполненных работ, порядку их приемки, а также действиям администрации школы.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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