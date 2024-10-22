https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979363300.html

Прокуратура начала проверку после ЧП с потолком в школе в Адыгее

Прокуратура начала проверку после ЧП с потолком в школе в Адыгее - РИА Новости, 22.10.2024

Прокуратура начала проверку после ЧП с потолком в школе в Адыгее

Прокуратура Адыгеи начала проверку после происшествия в школе, где через крышу просочилась вода, а затем частично обрушился потолок. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:07

2024-10-22T16:07

2024-10-22T16:08

происшествия

майкоп

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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Прокуратура Адыгеи начала проверку после происшествия в школе, где через крышу просочилась вода, а затем частично обрушился потолок. Ранее в сети появились кадры, как с потолка учебного учреждения льется вода, а затем одна за другой падают потолочные плиты. Школьники бегают и визжат. "В связи с опубликованием в сети интернет информации об обрушении части потолка в коридоре и затоплении ряда помещений в период нахождения детей в школе, прокуратура Майкопа проводит надзорные мероприятия", - говорится в сообщении прокуратуры республики. Установлено, что речь идет о МБОУ "Средняя школа №10", где перед началом нового учебного года был проведен капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Образование". В ходе проверки будет дана оценка качеству выполненных работ, порядку их приемки, а также действиям администрации школы.

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

https://ria.ru/20241016/shkola-1978279718.html

майкоп

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происшествия, майкоп