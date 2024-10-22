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Во Владимирской области арестовали мать, заморившую ребенка голодом
Во Владимирской области арестовали мать, заморившую ребенка голодом - РИА Новости, 22.10.2024
Во Владимирской области арестовали мать, заморившую ребенка голодом
Ковровский городской суд Владимирской области заключил под стражу мать, которая заморила своего маленького ребенка голодом, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:15
2024-10-22T13:15
2024-10-22T13:17
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РЯЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области заключил под стражу мать, которая заморила своего маленького ребенка голодом, сообщила прокуратура региона. Как сообщало СУСК по Владимирской области, 18 октября на участке местности в районе улицы Восточная города Коврова нашли тело ребенка. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении преступления задержали его мать – жительницу Коврова 2005 года рождения. По данным следствия, она оставила своего сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время без еды и воды. Вернувшись, женщина положила тело и вещи ребенка в коробку и выбросила неподалеку от места проживания. "Ковровским городским судом Владимирской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 19-летней жительницы города Коврова, обвиняемой в убийстве своего малолетнего ребенка", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
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происшествия, владимирская область, ковров
Происшествия, Владимирская область, Ковров
Во Владимирской области арестовали мать, заморившую ребенка голодом
Прокуратура: во Владимирской области арестовали мать, заморившую голодом ребенка