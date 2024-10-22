https://ria.ru/20241022/profilaktika-1979381328.html

Профилактику террористических угроз обсудили в Калужской области

Профилактику террористических угроз обсудили в Калужской области - РИА Новости, 22.10.2024

Профилактику террористических угроз обсудили в Калужской области

Приоритетные задачи профилактики террористических угроз обсудили в Калужской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:15

2024-10-22T17:15

2024-10-22T17:15

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

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КАЛУГА, 22 окт – РИА Новости. Приоритетные задачи профилактики террористических угроз обсудили в Калужской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша и начальник УФСБ России по региону Сергей Ядыкин провели внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии. На совещании, в частности, речь шла о мероприятиях по профилактике терроризма, реализуемых в рамках муниципальных программ. Отдельное внимание было уделено адресной работе с обучающимися, предупреждению вовлечения подростков в террористическую деятельность и деструктивные течения, а также профилактическим мероприятиям с иностранными гражданами. Рассматривались вопросы обеспечения участия народных дружин в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, информирует областное правительство. "Владислав Шапша напомнил о том, что в июне этого года на заседании Национального антитеррористического комитета особое внимание было уделено предотвращению террористических преступлений, в том числе среди молодёжи и трудовых мигрантов. Приняты решения, направленные на активизацию мероприятий по недопущению вовлечения граждан в преступную деятельность", - говорится в сообщении. Анализируя ситуацию в области, губернатор отметил важность наращивания эффективности антитеррористических мероприятий с учетом событий, произошедших в приграничных с Украиной регионах. "Органам местного самоуправления и правоохранительным структурам Владислав Шапша поручил усилить разъяснительную работу, обеспечить поддержку общественных инициатив и проектов, проводить профилактику в различных социальных и возрастных группах населения с привлечением патриотических, молодежных и ветеранских организаций, религиозных объединений и СМИ", - информирует областное правительство. Отмечается, что комиссия также одобрила ряд дополнительных мер по защите территорий объектов промышленности от ракетных ударов и террористических атак, в том числе с использованием БПЛА.

https://ria.ru/20241021/kaluga-1979113709.html

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калужская область, россия, владислав шапша