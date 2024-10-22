https://ria.ru/20241022/prigovor-1979328388.html

Суд вынес приговор украинцу за подрывы трех локомотивов в Мелитополе

Суд вынес приговор украинцу за подрывы трех локомотивов в Мелитополе - РИА Новости, 22.10.2024

Суд вынес приговор украинцу за подрывы трех локомотивов в Мелитополе

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Максима Воробьева, подорвавшего три локомотива в Мелитопольском депо,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:38

2024-10-22T14:38

2024-10-22T14:52

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Максима Воробьева, подорвавшего три локомотива в Мелитопольском депо, сообщает прокуратура Ростовской области.Суд установил, что в 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество, согласившись участвовать в подготовке и совершении терактов в Запорожской области. После этого он уговорил своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступить в то же сообщество.Далее, как сообщает ведомство, с апреля по июнь 2023 года используя СВУ они подорвали три локомотива в Мелитопольском локомотивном депо государственного предприятия "Мелитопольская железная дорога". После этого Воробьева задержали.Ему вменили статьи "Участие в террористическом сообществе", "Содействие террористической деятельности", "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств". Воробьев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве."С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшихся – в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

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ростов-на-дону, ростовская область, общество, украина, запорожская область