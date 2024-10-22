https://ria.ru/20241022/prigovor-1979327362.html

В Каменске-Уральском отец убитой школьницы согласился с приговором суда

В Каменске-Уральском отец убитой школьницы согласился с приговором суда - РИА Новости, 22.10.2024

В Каменске-Уральском отец убитой школьницы согласился с приговором суда

Отец 16-летней школьницы, убитой в Каменске-Уральском Свердловский области, заявил, что не будет обжаловать приговор Эдуарду Голикову, осужденному к 21 году... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:33

2024-10-22T14:33

2024-10-22T14:33

происшествия

каменск-уральский

екатеринбург

свердловская область

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Отец 16-летней школьницы, убитой в Каменске-Уральском Свердловский области, заявил, что не будет обжаловать приговор Эдуарду Голикову, осужденному к 21 году колонии. "С приговором суда согласен, обжаловать не буду", – сообщил журналистам Александр Ильиных. Гособвинитель просил для фигуранта 22 года колонии строгого режима. Весь процесс проходил в закрытом от прессы режиме. Ильиных рассказал, что изначально Голиков признавался в преступлении, а уже в суде отказался от своих слов. "Когда ее нашли в лесу, была причина смерти озвучена – передозировка наркотиками. Ее и в морге осматривали поскольку-постольку, взяли образцы. В эту картину не укладывались царапины на лице и ссадины. Уже когда пришел анализ, что наркотиков нет, то причину смерти же нужно было ставить", – пояснил он, почему пришлось делать повторные экспертизы и эксгумировать тело дочери. Ильиных уверен, что его дочь не была знакома с Голиковым. "Возможно, он следил за ней в соцсетях, но по камерам видно, что она не узнавала его", – заметил отец. Во вторник Свердловский областной суд приговорил к 21 году и одному месяцу колонии строгого режима Эдуарда Голикова по делу о покушении на изнасилование и убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском. Также осужденный должен выплатить по 3 миллиона рублей родителям погибшей. В облсуде добавили, что активное участие в раскрытии преступления приняли родители девушки и неравнодушные горожане, которые вызвались помочь потерпевшим. "Не согласившись с установленной следствием ненасильственной причиной смерти подростка, потерпевшие настояли на проведении повторной экспертизы, результатами которой было установлено, что девушка скончалась именно в результате удушения. По уличным видеокамерам потерпевшим удалось установить хронологию событий и маршрут их дочери. Кроме того, родители погибшей установили дом, в котором проживал подсудимый, и предоставили информацию следственным органам", – отметила пресс-служба облсуда. В свою очередь региональная прокуратура сообщила, что эксперты сочли фигуранта вменяемым, вину он признал только в краже телефона. Вечером 8 августа 2023 года в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка, которая возвращалась с последней электрички из Екатеринбурга, но до дома так и не дошла. Наутро ее тело нашли в овраге лесопарковой зоны. По данным следствия, 35-летний мужчина увидел незнакомую ему несовершеннолетнюю девушку и стал преследовать ее на велосипеде. После он обогнал ее, схватил за руку и потащил в лес. Изнасиловать школьницу мужчине не удалось, поскольку она оказала физическое сопротивление и громко кричала. Разозлившись, велосипедист задушил жертву и похитил ее телефон.

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html

https://ria.ru/20211021/shkolnitsa-1755630950.html

https://ria.ru/20210908/versiya-1749096898.html

https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747321588.html

каменск-уральский

екатеринбург

свердловская область

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