https://ria.ru/20241022/priangare-1979299067.html

Сайт для участников СВО и членов их семей создали в Приангарье

Сайт для участников СВО и членов их семей создали в Приангарье - РИА Новости, 22.10.2024

Сайт для участников СВО и членов их семей создали в Приангарье

В Иркутской области создали сайт "Сибирское братство - своих не бросаем!", где размещена вся информация для участников СВО и членов их семей - условия службы,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:52

2024-10-22T12:52

2024-10-22T12:52

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ИРКУТСК, 22 окт - РИА Новости. В Иркутской области создали сайт "Сибирское братство - своих не бросаем!", где размещена вся информация для участников СВО и членов их семей - условия службы, гарантии, льготы, меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "В Иркутской области начал работу специальный ресурс, где публикуется вся информация по условиям контрактной службы. На сайте "Сибирское братство - своих не бросаем!" (https://служба-по-контракту38.рф) можно узнать справочную информацию по вопросам поддержки участников СВО и их семей, информацию о героях СВО и о помощи землякам", - говорится в сообщении. По словам заместителя губернатора Иркутской области Андрея Бунева, многие сибиряки готовы принять участие в СВО и должны наглядно видеть гарантии, которые им представляют федеральные и региональные власти. Кроме того, сайт важен для жителей региона, которые находятся в самых отдаленных территориях, у них нет возможности получить консультацию по всем интересующим вопросам, на сайте они могут получить исчерпывающую информацию. Большой раздел сайта посвящен материальной поддержке бойцов и их семей: перечислены все федеральные и региональные выплаты, расписаны все дополнительные поощрения за успешные боевые действия. Подробно разъяснены все способы подачи заявки: на сайте, по почте, на сайте Минобороны России, на едином портале государственных услуг. Отдельно выделены социальные льготы и гарантии контрактникам, среди которых возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жилье или компенсация за найм жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, бюджетные места для обучения детей в вузах. Отдельным пунктом идут социальные гарантии, которые предоставляет бойцам, заключившим контракт, и их детям правительство Иркутской области. Среди мер поддержки от региона - денежная компенсация 30% на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных семей участников СВО с низким доходом, организация профессионального обучения и образования для членов семей, содействие в трудоустройстве, бесплатное обеспечение путевками или предоставление компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение. Всего 35 форм поддержки. Кроме того, сайт "Сибирское братство - своих не бросаем!" – это ресурс, на котором можно воочию увидеть фото земляков - героев СВО, узнать об их наградах, проследить фотолетопись оказания помощи фронту из всех территорий Приангарья.

https://ria.ru/20240825/gumpoposch-1968329975.html

https://ria.ru/20240825/gumpoposch-1968329975.html

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иркутская область, россия, сво