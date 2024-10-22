https://ria.ru/20241022/priangare-1979299067.html
Сайт для участников СВО и членов их семей создали в Приангарье
Сайт для участников СВО и членов их семей создали в Приангарье - РИА Новости, 22.10.2024
Сайт для участников СВО и членов их семей создали в Приангарье
В Иркутской области создали сайт "Сибирское братство - своих не бросаем!", где размещена вся информация для участников СВО и членов их семей - условия службы,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:52
2024-10-22T12:52
2024-10-22T12:52
надежные люди
иркутская область
россия
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737671552_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_f20b6a193eaf811549aaaf908f48ee4f.jpg
ИРКУТСК, 22 окт - РИА Новости. В Иркутской области создали сайт "Сибирское братство - своих не бросаем!", где размещена вся информация для участников СВО и членов их семей - условия службы, гарантии, льготы, меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "В Иркутской области начал работу специальный ресурс, где публикуется вся информация по условиям контрактной службы. На сайте "Сибирское братство - своих не бросаем!" (https://служба-по-контракту38.рф) можно узнать справочную информацию по вопросам поддержки участников СВО и их семей, информацию о героях СВО и о помощи землякам", - говорится в сообщении. По словам заместителя губернатора Иркутской области Андрея Бунева, многие сибиряки готовы принять участие в СВО и должны наглядно видеть гарантии, которые им представляют федеральные и региональные власти. Кроме того, сайт важен для жителей региона, которые находятся в самых отдаленных территориях, у них нет возможности получить консультацию по всем интересующим вопросам, на сайте они могут получить исчерпывающую информацию. Большой раздел сайта посвящен материальной поддержке бойцов и их семей: перечислены все федеральные и региональные выплаты, расписаны все дополнительные поощрения за успешные боевые действия. Подробно разъяснены все способы подачи заявки: на сайте, по почте, на сайте Минобороны России, на едином портале государственных услуг. Отдельно выделены социальные льготы и гарантии контрактникам, среди которых возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жилье или компенсация за найм жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, бюджетные места для обучения детей в вузах. Отдельным пунктом идут социальные гарантии, которые предоставляет бойцам, заключившим контракт, и их детям правительство Иркутской области. Среди мер поддержки от региона - денежная компенсация 30% на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных семей участников СВО с низким доходом, организация профессионального обучения и образования для членов семей, содействие в трудоустройстве, бесплатное обеспечение путевками или предоставление компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение. Всего 35 форм поддержки. Кроме того, сайт "Сибирское братство - своих не бросаем!" – это ресурс, на котором можно воочию увидеть фото земляков - героев СВО, узнать об их наградах, проследить фотолетопись оказания помощи фронту из всех территорий Приангарья.
https://ria.ru/20240825/gumpoposch-1968329975.html
https://ria.ru/20240825/gumpoposch-1968329975.html
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737671552_0:0:2259:1694_1920x0_80_0_0_aa939ec1e46ca3072da5134c46fde0be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, россия, сво
Надежные люди, Иркутская область, Россия, СВО
ИРКУТСК, 22 окт - РИА Новости. В Иркутской области создали сайт "Сибирское братство - своих не бросаем!", где размещена вся информация для участников СВО и членов их семей - условия службы, гарантии, льготы, меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"В Иркутской области начал работу специальный ресурс, где публикуется вся информация по условиям контрактной службы. На сайте "Сибирское братство - своих не бросаем!" (https://служба-по-контракту38.рф) можно узнать справочную информацию по вопросам поддержки участников СВО и их семей, информацию о героях СВО и о помощи землякам", - говорится в сообщении.
По словам заместителя губернатора Иркутской области Андрея Бунева, многие сибиряки готовы принять участие в СВО и должны наглядно видеть гарантии, которые им представляют федеральные и региональные власти. Кроме того, сайт важен для жителей региона, которые находятся в самых отдаленных территориях, у них нет возможности получить консультацию по всем интересующим вопросам, на сайте они могут получить исчерпывающую информацию.
Большой раздел сайта посвящен материальной поддержке бойцов и их семей: перечислены все федеральные и региональные выплаты, расписаны все дополнительные поощрения за успешные боевые действия. Подробно разъяснены все способы подачи заявки: на сайте, по почте, на сайте Минобороны России
, на едином портале государственных услуг. Отдельно выделены социальные льготы и гарантии контрактникам, среди которых возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, служебное жилье или компенсация за найм жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, бюджетные места для обучения детей в вузах.
Отдельным пунктом идут социальные гарантии, которые предоставляет бойцам, заключившим контракт, и их детям правительство Иркутской области. Среди мер поддержки от региона - денежная компенсация 30% на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных семей участников СВО с низким доходом, организация профессионального обучения и образования для членов семей, содействие в трудоустройстве, бесплатное обеспечение путевками или предоставление компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение. Всего 35 форм поддержки.
Кроме того, сайт "Сибирское братство - своих не бросаем!" – это ресурс, на котором можно воочию увидеть фото земляков - героев СВО, узнать об их наградах, проследить фотолетопись оказания помощи фронту из всех территорий Приангарья.