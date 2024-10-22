https://ria.ru/20241022/pozhar-1979248643.html
В Самарской области три человека погибли при пожаре
В Самарской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 22.10.2024
В Самарской области три человека погибли при пожаре
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Октябрьске Самарской области, проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:44
2024-10-22T09:44
2024-10-22T09:51
происшествия
октябрьск
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Октябрьске Самарской области, проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в региональном следственном управлении Следственного комитета России. "Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в городе Октябрьске Самарской области, обнаружены тела двух женщин и мужчины без признаков жизни. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки", - говорится в сообщении СК. По факту пожара организована доследственная проверка, сообщили управлении. Следователи осматривают место происшествия, в ближайшее время будут назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В региональном главном управлении МЧС России уточнили, что получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Ватутина, 62 в 1.23 мск. Прибывшие подразделения установили, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. При тушении нашли тела 70-летней женщины, 58-летнего мужчины и 20-летней девушки. Еще один мужчина 28 лет - внук женщины - успел выбежать на улицу, он не пострадал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, октябрьск, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Октябрьск, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области три человека погибли при пожаре
В Октябрьске в Самарской области три человека погибли при пожаре в частном доме