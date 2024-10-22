https://ria.ru/20241022/pozhar-1979248643.html

В Самарской области три человека погибли при пожаре

В Самарской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 22.10.2024

В Самарской области три человека погибли при пожаре

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Октябрьске Самарской области, проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:44

2024-10-22T09:44

2024-10-22T09:51

происшествия

октябрьск

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Октябрьске Самарской области, проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в региональном следственном управлении Следственного комитета России. "Сегодня после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в городе Октябрьске Самарской области, обнаружены тела двух женщин и мужчины без признаков жизни. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электропроводки", - говорится в сообщении СК. По факту пожара организована доследственная проверка, сообщили управлении. Следователи осматривают место происшествия, в ближайшее время будут назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В региональном главном управлении МЧС России уточнили, что получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Ватутина, 62 в 1.23 мск. Прибывшие подразделения установили, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. При тушении нашли тела 70-летней женщины, 58-летнего мужчины и 20-летней девушки. Еще один мужчина 28 лет - внук женщины - успел выбежать на улицу, он не пострадал.

https://ria.ru/20241022/pozhar-1979238735.html

октябрьск

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, октябрьск, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)