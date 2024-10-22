https://ria.ru/20241022/pozhar-1979238735.html

В Тюменской области женщина и ребенок погибли при пожаре

В Тюменской области женщина и ребенок погибли при пожаре - РИА Новости, 22.10.2024

В Тюменской области женщина и ребенок погибли при пожаре

Женщина и ребёнок погибли при пожаре в частном доме в деревне Боровлянка Тюменской области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:26

2024-10-22T08:26

2024-10-22T08:26

происшествия

россия

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 22 окт – РИА Новости. Женщина и ребёнок погибли при пожаре в частном доме в деревне Боровлянка Тюменской области, сообщает МЧС РФ. "В деревне Боровлянка загорелся частный дом. Пламя охватило одноэтажное жилье, пристрой и веранду. В доме проживали шесть человек. Глава семьи смог вывести на улицу троих детей. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тело 30-летней женщины и 13-летнего мальчика", - указано в сообщении. Пожар на 56 квадратных метрах потушили восемь сотрудников и две единицы техники МЧС России. Причина возгорания устанавливается. В облпрокуратуре сообщили, что по факту пожара в доме многодетной семьи в Боровлянке Голышмановского горокруга организована проверка. Будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обеспечению требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.

https://ria.ru/20240927/podzhog-1975058104.html

россия

тюменская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)