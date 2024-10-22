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В Тюменской области женщина и ребенок погибли при пожаре - РИА Новости, 22.10.2024
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08:26 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/pozhar-1979238735.html
В Тюменской области женщина и ребенок погибли при пожаре
В Тюменской области женщина и ребенок погибли при пожаре - РИА Новости, 22.10.2024
В Тюменской области женщина и ребенок погибли при пожаре
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в частном доме в деревне Боровлянка Тюменской области, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:26
2024-10-22T08:26
происшествия
россия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 22 окт – РИА Новости. Женщина и ребёнок погибли при пожаре в частном доме в деревне Боровлянка Тюменской области, сообщает МЧС РФ. "В деревне Боровлянка загорелся частный дом. Пламя охватило одноэтажное жилье, пристрой и веранду. В доме проживали шесть человек. Глава семьи смог вывести на улицу троих детей. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тело 30-летней женщины и 13-летнего мальчика", - указано в сообщении. Пожар на 56 квадратных метрах потушили восемь сотрудников и две единицы техники МЧС России. Причина возгорания устанавливается. В облпрокуратуре сообщили, что по факту пожара в доме многодетной семьи в Боровлянке Голышмановского горокруга организована проверка. Будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обеспечению требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.
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россия
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происшествия, россия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюменской области женщина и ребенок погибли при пожаре

В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли женщина и ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 22 окт – РИА Новости. Женщина и ребёнок погибли при пожаре в частном доме в деревне Боровлянка Тюменской области, сообщает МЧС РФ.
"В деревне Боровлянка загорелся частный дом. Пламя охватило одноэтажное жилье, пристрой и веранду. В доме проживали шесть человек. Глава семьи смог вывести на улицу троих детей. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тело 30-летней женщины и 13-летнего мальчика", - указано в сообщении.
Пожар на 56 квадратных метрах потушили восемь сотрудников и две единицы техники МЧС России. Причина возгорания устанавливается.
В облпрокуратуре сообщили, что по факту пожара в доме многодетной семьи в Боровлянке Голышмановского горокруга организована проверка. Будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обеспечению требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.
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ПроисшествияРоссияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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