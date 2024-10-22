https://ria.ru/20241022/posol-1979235411.html

Посол: Москва и Минск нацелены на выпуск высокотехнологичной продукции

Посол: Москва и Минск нацелены на выпуск высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 22.10.2024

Посол: Москва и Минск нацелены на выпуск высокотехнологичной продукции

Кооперация РФ и Белоруссии нацелена на выпуск высокотехнологичной продукции и повышение ее доли во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:44

2024-10-22T07:44

2024-10-22T07:44

экономика

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белоруссия

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борис грызлов

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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Кооперация РФ и Белоруссии нацелена на выпуск высокотехнологичной продукции и повышение ее доли во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Россия и Беларусь идут именно путем прогресса. Наша кооперация нацелена на обеспечение качественного роста, выпуск высокотехнологичной продукции и повышение ее доли во взаимной торговле. В этом смысле продолжающийся рост товарооборота для нас важен, но в первую очередь как индикатор того, что мы все делаем правильно", - сказал Грызлов. Он отметил, что прошлогодний показатель по объему двустороннего товарооборота между Россией и Белоруссией составил порядка 46,5 миллиарда долларов. "Этот рекорд – результат интенсивного взаимодействия хозяйствующих субъектов двух стран, а также системной работы по углублению интеграции в рамках Союзного государства", - констатировал дипломат. По его словам, существенную роль в положительной динамике взаимных закупок товаров сыграло повышение спроса на отечественную продукцию на рынках двух стран после ухода ряда западных конкурентов. "В конечном итоге это привело к заметно более высокой, а в некоторых случаях даже беспрецедентной загрузке имеющихся в Беларуси производственных мощностей. По сути, западные санкции стали определенным стимулом для еще более интенсивного развития российско-белорусского торгово-экономического и кооперационного взаимодействия", - продолжил Грызлов. Он добавил, что Москва и Минск быстро перенастроили производственные и транспортно-логистические цепочки, пошли по пути импортозамещения и укрепления собственного технологического суверенитета. "Показатели нашего товарооборота и роста ВВП говорят сами за себя", - подчеркнул Грызлов. "Если говорить о прогнозных параметрах торгово-экономического взаимодействия, то положительная тенденция продолжается. По предварительным данным белорусской статистики, в прошедшие месяцы текущего года объемы взаимной торговли в среднем прирастали на 6,5-8,5%. Хотя, как показывает практика, реальные характеристики торгового обмена далеко не всегда отражаются в стоимостных объемах торговли", - сказал он.

https://ria.ru/20241022/posol-1979232120.html

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экономика, цены на нефть, белоруссия, минск, россия, борис грызлов