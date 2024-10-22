https://ria.ru/20241022/posol-1979230940.html

Посол: оппозиционеры, уехавшие из Белоруссии в 2020 году, не имеют уважения

Посол: оппозиционеры, уехавшие из Белоруссии в 2020 году, не имеют уважения - РИА Новости, 22.10.2024

Посол: оппозиционеры, уехавшие из Белоруссии в 2020 году, не имеют уважения

Оппозиционеры, уехавшие из Белоруссии после прошедших в 2020 году президентских выборов, не имеют никакого влияния в стране, в них разочаровались даже их... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T05:56

2024-10-22T05:56

2024-10-22T05:56

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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Оппозиционеры, уехавшие из Белоруссии после прошедших в 2020 году президентских выборов, не имеют никакого влияния в стране, в них разочаровались даже их сторонники, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Что касается "беглых", которые укрылись у своих хозяев в Польше, Латвии и Литве, то судьба их крайне печальна… Они не имеют никакого влияния, признания и тем более уважения. В них разочаровались их же собственные сторонники, которые открыто признают, что деятельность оппозиционных "кабинетов" и прочих фиктивных структур не приносит ровно никакого результата", - сказал Грызлов. По его словам, деятельность уехавших из Белоруссии оппозиционеров "сегодня сводится к выклянчиванию очередных подачек якобы на поддержку так называемого "демократического движения". "Часть этих денег оседает в карманах "вождей оппозиции", остальное тратится на их бессмысленные турне в западные столицы, чтобы сфотографироваться рядом с очередным известным политиком, подкараулив его в буфете. Это максимум, на что они могут рассчитывать", - продолжил дипломат. В целом он констатировал "нездоровый интерес", который страны Запада всегда проявляют к внутриполитическим и, в частности, электоральным процессам в России и Белоруссии. "Было бы удивительно, если бы наши общие противники не планировали каких-то провокационных действий (в период президентских выборов в Белоруссии в 2025 году – ред.). Конечно, мы исходим из того, что такие попытки будут предприниматься", - сказал Грызлов. Однако он обратил внимание, что "после провалившейся попытки так называемой оппозиции захватить власть в 2020 году правоохранительные органы и спецслужбы Республики Беларусь провели колоссальную работу, которая направлена на пресечение такого рода преступных действий в будущем". "Виновные – те, кто не успели позорно бежать в Польшу и Прибалтику – были быстро идентифицированы и понесли заслуженное наказание. При этом вскрылись буквально все их планы, схемы финансирования, структура управления, сеть агентов влияния, способы и каналы связи, методички и инструкции по организации незаконных протестов, диверсий с использованием взрывчатки и оружия, а также силовых акций. Все это подтверждено документально", - констатировал Грызлов. В то же время он заметил, что это "не значит, что западники не попытаются устроить очередную провокацию". "Подобные поползновения пресекались белорусскими спецслужбами и после 2020 года", - напомнил посол. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979228453.html

https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979230314.html

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в мире, белоруссия, россия, польша, александр лукашенко, борис грызлов