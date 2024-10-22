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В Варшаве возмутились тем, что Киев не раскрыл детали "плана победы" - РИА Новости, 22.10.2024
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11:35 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/polsha-1979272837.html
В Варшаве возмутились тем, что Киев не раскрыл детали "плана победы"
В Варшаве возмутились тем, что Киев не раскрыл детали "плана победы" - РИА Новости, 22.10.2024
В Варшаве возмутились тем, что Киев не раскрыл детали "плана победы"
Варшава считает "неправильным поведением" то, что Украина не показала тайные приложения к так называемому "плану победы" Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:35
2024-10-22T11:35
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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Варшава считает "неправильным поведением" то, что Украина не показала тайные приложения к так называемому "плану победы" Владимира Зеленского, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский. "Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины", - заявил Бартошевский в эфире радиостанции Radio ZET, отвечая на вопрос, почему Польшу в числе других стран не ознакомили с тайными приложениями. "Это неправильное поведение", - заключил он. Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241021/mid-1979049758.html
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в мире, украина, россия, польша, владимир зеленский, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО
В Варшаве возмутились тем, что Киев не раскрыл детали "плана победы"

В МИД Польши назвали неправильным сокрытие Украиной приложений к "плану победы"

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Варшава считает "неправильным поведением" то, что Украина не показала тайные приложения к так называемому "плану победы" Владимира Зеленского, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.
"Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины", - заявил Бартошевский в эфире радиостанции Radio ZET, отвечая на вопрос, почему Польшу в числе других стран не ознакомили с тайными приложениями.
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"Это неправильное поведение", - заключил он.
Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен протрезветь и осознать причины, которые привели его к конфликту.
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