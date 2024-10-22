https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979343160.html

Подозреваемого в покушении на Алихаджиева задержали на Ярославском вокзале

Подозреваемого в покушении на Алихаджиева задержали на Ярославском вокзале - РИА Новости, 22.10.2024

Подозреваемого в покушении на Алихаджиева задержали на Ярославском вокзале

Предполагаемого заказчика покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева задержали по месту временного проживания в новой Москве, а исполнителя - на РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:27

2024-10-22T15:27

2024-10-22T20:52

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россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Предполагаемого заказчика покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева задержали по месту временного проживания в новой Москве, а исполнителя - на Ярославском вокзале столицы, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены. Одного из них задержали в столице на Ярославском вокзале. Предполагаемый заказчик преступления задержан оперативниками при поддержке Росгвардии по месту временного проживания в новой Москве", - сказала Волк. В Шерипа Алихаджиева, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, а нынче помощника депутата Госдумы, 10 октября несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино городского округа Одинцово. С двумя огнестрельными ранениями его госпитализировали, поместив в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. МВД и СК 22 октября сообщили о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика, который, по данным следствия, обещал за устранение Алихаджиева 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979263698.html

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россия

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Стрелявший в помощника депутата Госдумы в Подмосковье на допросе Стрелявший в помощника депутата Госдумы в Подмосковье на допросе выразил готовность помогать следствию, следует из видео СК. Мужчина пояснил, где находился, а также сообщил, что может показать это на местности. 2024-10-22T15:27 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, лапино, ирина волк, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)