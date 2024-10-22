https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979343160.html
Подозреваемого в покушении на Алихаджиева задержали на Ярославском вокзале
Подозреваемого в покушении на Алихаджиева задержали на Ярославском вокзале - РИА Новости, 22.10.2024
Подозреваемого в покушении на Алихаджиева задержали на Ярославском вокзале
Предполагаемого заказчика покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева задержали по месту временного проживания в новой Москве, а исполнителя - на РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:27
2024-10-22T15:27
2024-10-22T20:52
происшествия
москва
россия
лапино
ирина волк
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979280365_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36ed7700c3331c377a0be7b941c06a5f.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Предполагаемого заказчика покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева задержали по месту временного проживания в новой Москве, а исполнителя - на Ярославском вокзале столицы, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены. Одного из них задержали в столице на Ярославском вокзале. Предполагаемый заказчик преступления задержан оперативниками при поддержке Росгвардии по месту временного проживания в новой Москве", - сказала Волк. В Шерипа Алихаджиева, бывшего зампредседателя правительства Ингушетии, а нынче помощника депутата Госдумы, 10 октября несколько раз выстрелили в его доме в деревне Лапино городского округа Одинцово. С двумя огнестрельными ранениями его госпитализировали, поместив в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. МВД и СК 22 октября сообщили о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика, который, по данным следствия, обещал за устранение Алихаджиева 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979263698.html
москва
россия
лапино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979280365_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a20b0df32b5c41e453b8857b854d9b0.jpg
Стрелявший в помощника депутата Госдумы в Подмосковье на допросе
Стрелявший в помощника депутата Госдумы в Подмосковье на допросе выразил готовность помогать следствию, следует из видео СК.
Мужчина пояснил, где находился, а также сообщил, что может показать это на местности.
2024-10-22T15:27
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, лапино, ирина волк, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Лапино, Ирина Волк, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемого в покушении на Алихаджиева задержали на Ярославском вокзале
Предполагаемого заказчика покушения на Алихаджиева задержали в Новой Москве