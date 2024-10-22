https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979311004.html

Стрелявшему в помощника депутата Госдумы грозит до 15 лет лишения свободы

Стрелявшему в помощника депутата Госдумы грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 22.10.2024

Стрелявшему в помощника депутата Госдумы грозит до 15 лет лишения свободы

Стрелявшему в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева грозит до 15 лет лишения свободы, указывает санкция статьи УК РФ. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:56

2024-10-22T14:56

2024-10-22T14:57

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лапино

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Стрелявшему в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева грозит до 15 лет лишения свободы, указывает санкция статьи УК РФ. Неизвестный 10 октября на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома, который оказался помощником депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика. По данным СК, заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство, а киллер до нападения месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.

https://ria.ru/20241016/ubiystvo-1978282360.html

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происшествия, россия, лапино, одинцово, ирина волк, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)