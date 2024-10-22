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Стрелявшему в помощника депутата Госдумы грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 22.10.2024
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14:56 22.10.2024 (обновлено: 14:57 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979311004.html
Стрелявшему в помощника депутата Госдумы грозит до 15 лет лишения свободы
Стрелявшему в помощника депутата Госдумы грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 22.10.2024
Стрелявшему в помощника депутата Госдумы грозит до 15 лет лишения свободы
Стрелявшему в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева грозит до 15 лет лишения свободы, указывает санкция статьи УК РФ. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:56
2024-10-22T14:57
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Стрелявшему в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева грозит до 15 лет лишения свободы, указывает санкция статьи УК РФ. Неизвестный 10 октября на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома, который оказался помощником депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет. Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика. По данным СК, заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство, а киллер до нападения месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.
https://ria.ru/20241016/ubiystvo-1978282360.html
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происшествия, россия, лапино, одинцово, ирина волк, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Лапино, Одинцово, Ирина Волк, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Стрелявшему в помощника депутата Госдумы грозит до 15 лет лишения свободы

В Одинцово стрелявшему в помощника депутата Госдумы грозит до 15 лет заключения

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Стрелявшему в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева грозит до 15 лет лишения свободы, указывает санкция статьи УК РФ.
Неизвестный 10 октября на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома, который оказался помощником депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.
Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика. По данным СК, заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство, а киллер до нападения месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача
16 октября, 10:58
 
ПроисшествияРоссияЛапиноОдинцовоИрина ВолкГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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