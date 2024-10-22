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Гражданина Украины заподозрили в покушении на помощника депутата Госдумы

Гражданина Украины заподозрили в покушении на помощника депутата Госдумы - РИА Новости, 22.10.2024

Гражданина Украины заподозрили в покушении на помощника депутата Госдумы

Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался гражданином Украины, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2024

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался гражданином Украины, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, задержанный является гражданином Украины", — сказал собеседник агентства. По его словам, в России его судили за хранение наркотиков, а на Украине — в том числе за разбой.По информации подмосковного главка СК, 10 октября неизвестный несколько раз выстрелил в собственника дома в деревне Лапино городского округа Одинцово. Потерпевшего госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями. Позже стало известно, что раненый — это помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика. Как уточнила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, заказчик готов был заплатить за убийство 20 миллионов рублей. Киллер месяц выслеживал Алихаджиева и наблюдал за ним. Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего, добавила Врадий.На допросе задержанный выразил готовность помогать следствию, следует из видео, опубликованного СК.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемых в покушении на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Алихаджиева. 2024-10-22T11:03 true PT0M44S

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, лапино, одинцово, ольга врадий, ирина волк, госдума рф, видео