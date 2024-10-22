Гражданина Украины заподозрили в покушении на помощника депутата Госдумы
Гражданина Украины задержали по подозрению в покушении на помощника депутата ГД
© ГСУ СК России по Московской области/TelegramМесто происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
Место происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался гражданином Украины, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
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"По предварительным данным, задержанный является гражданином Украины", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в России его судили за хранение наркотиков, а на Украине — в том числе за разбой.
По информации подмосковного главка СК, 10 октября неизвестный несколько раз выстрелил в собственника дома в деревне Лапино городского округа Одинцово. Потерпевшего госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями. Позже стало известно, что раненый — это помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика. Как уточнила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, заказчик готов был заплатить за убийство 20 миллионов рублей. Киллер месяц выслеживал Алихаджиева и наблюдал за ним. Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего, добавила Врадий.
На допросе задержанный выразил готовность помогать следствию, следует из видео, опубликованного СК.