Рейтинг@Mail.ru
Гражданина Украины заподозрили в покушении на помощника депутата Госдумы - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 22.10.2024 (обновлено: 11:54 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979263698.html
Гражданина Украины заподозрили в покушении на помощника депутата Госдумы
Гражданина Украины заподозрили в покушении на помощника депутата Госдумы - РИА Новости, 22.10.2024
Гражданина Украины заподозрили в покушении на помощника депутата Госдумы
Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался гражданином Украины, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:03
2024-10-22T11:54
происшествия
россия
лапино
одинцово
ольга врадий
ирина волк
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977580535_0:44:1111:669_1920x0_80_0_0_f956e98de6471d2208264c95558118a8.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался гражданином Украины, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, задержанный является гражданином Украины", — сказал собеседник агентства. По его словам, в России его судили за хранение наркотиков, а на Украине — в том числе за разбой.По информации подмосковного главка СК, 10 октября неизвестный несколько раз выстрелил в собственника дома в деревне Лапино городского округа Одинцово. Потерпевшего госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями. Позже стало известно, что раненый — это помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика. Как уточнила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, заказчик готов был заплатить за убийство 20 миллионов рублей. Киллер месяц выслеживал Алихаджиева и наблюдал за ним. Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего, добавила Врадий.На допросе задержанный выразил готовность помогать следствию, следует из видео, опубликованного СК.
россия
лапино
одинцово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание подозреваемых в покушении на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии
МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Алихаджиева.
2024-10-22T11:03
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977580535_148:0:1096:711_1920x0_80_0_0_7c6ff425caa129980533709a941c8c5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, лапино, одинцово, ольга врадий, ирина волк, госдума рф, видео
Происшествия, Россия, Лапино, Одинцово, Ольга Врадий, Ирина Волк, Госдума РФ
Гражданина Украины заподозрили в покушении на помощника депутата Госдумы
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался гражданином Украины, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
2024-10-22T11:03
true
PT0M44S
Гражданина Украины заподозрили в покушении на помощника депутата Госдумы

Гражданина Украины задержали по подозрению в покушении на помощника депутата ГД

© ГСУ СК России по Московской области/TelegramМесто происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
Место происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Место происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался гражданином Украины, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"По предварительным данным, задержанный является гражданином Украины", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в России его судили за хранение наркотиков, а на Украине — в том числе за разбой.
По информации подмосковного главка СК, 10 октября неизвестный несколько раз выстрелил в собственника дома в деревне Лапино городского округа Одинцово. Потерпевшего госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями. Позже стало известно, что раненый — это помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемых исполнителя и заказчика. Как уточнила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, заказчик готов был заплатить за убийство 20 миллионов рублей. Киллер месяц выслеживал Алихаджиева и наблюдал за ним. Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего, добавила Врадий.
На допросе задержанный выразил готовность помогать следствию, следует из видео, опубликованного СК.
 
ПроисшествияРоссияЛапиноОдинцовоОльга ВрадийИрина ВолкГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала