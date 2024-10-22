Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979260509.html
Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева
Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева - РИА Новости, 22.10.2024
Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева
МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:56
2024-10-22T10:56
происшествия
россия
ирина волк
омон россии
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979257315_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b233db49b0d18aa92173ccfb3dda30b5.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.На видео видно, как сотрудники МВД при силовой поддержке ОМОНа зашли в квартиру подозреваемого, задержали его, надев наручники, после чего доставили в территориальный отдел."Открывай дверь, полиция... руки за спину", - говорят полицейские на видео.
https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979256799.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание подозреваемых в покушении на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии
МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Алихаджиева.
2024-10-22T10:56
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979257315_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e455e5fa66dfdbfa8f56c8dbca9b5124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ирина волк, омон россии, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Ирина Волк, ОМОН России, Московская область (Подмосковье)
Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева

МВД показало задержание подозреваемых в покушении на убийство Алихаджиева

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
На видео видно, как сотрудники МВД при силовой поддержке ОМОНа зашли в квартиру подозреваемого, задержали его, надев наручники, после чего доставили в территориальный отдел.
"Открывай дверь, полиция... руки за спину", - говорят полицейские на видео.
Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье
Вчера, 10:33
 
ПроисшествияРоссияИрина ВолкОМОН РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала