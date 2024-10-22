https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979260509.html

Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева

Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева - РИА Новости, 22.10.2024

Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева

МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:56

2024-10-22T10:56

2024-10-22T10:56

происшествия

россия

ирина волк

омон россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.На видео видно, как сотрудники МВД при силовой поддержке ОМОНа зашли в квартиру подозреваемого, задержали его, надев наручники, после чего доставили в территориальный отдел."Открывай дверь, полиция... руки за спину", - говорят полицейские на видео.

https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979256799.html

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Задержание подозреваемых в покушении на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Алихаджиева. 2024-10-22T10:56 true PT0M44S

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ирина волк, омон россии, московская область (подмосковье)