https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979260509.html
Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева
Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева - РИА Новости, 22.10.2024
Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева
МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:56
2024-10-22T10:56
2024-10-22T10:56
происшествия
россия
ирина волк
омон россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.На видео видно, как сотрудники МВД при силовой поддержке ОМОНа зашли в квартиру подозреваемого, задержали его, надев наручники, после чего доставили в территориальный отдел."Открывай дверь, полиция... руки за спину", - говорят полицейские на видео.
https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979256799.html
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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Задержание подозреваемых в покушении на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии
МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Алихаджиева.
2024-10-22T10:56
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ирина волк, омон россии, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Ирина Волк, ОМОН России, Московская область (Подмосковье)
Появилось видео задержания подозреваемых в покушении на Алихаджиева
МВД показало задержание подозреваемых в покушении на убийство Алихаджиева