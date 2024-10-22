Появились подробности о стрелявшем в помощника депутата ГД в Подмосковье
Стрелявший в помощника депутата Госдумы в Одинцово был судим в РФ и на Украине
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Подмосковье был судим в РФ и на Украине, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно известно, что он был судим в России, а также на Украине", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в РФ задержанный был судим по 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков"), а на Украине в том числе за разбой.
Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала РИА Новости, что 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ).
Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика. В свою очередь, Врадий рассказала, что заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы.
© ГСУ СК России по Московской области/TelegramПроведение осмотра места происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
Проведение осмотра места происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово