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Появились подробности о стрелявшем в помощника депутата ГД в Подмосковье - РИА Новости, 22.10.2024
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10:49 22.10.2024 (обновлено: 10:54 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979259598.html
Появились подробности о стрелявшем в помощника депутата ГД в Подмосковье
Появились подробности о стрелявшем в помощника депутата ГД в Подмосковье - РИА Новости, 22.10.2024
Появились подробности о стрелявшем в помощника депутата ГД в Подмосковье
Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Подмосковье был судим в РФ и на Украине, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:49
2024-10-22T10:54
московская область (подмосковье)
украина
россия
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Подмосковье был судим в РФ и на Украине, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно известно, что он был судим в России, а также на Украине", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в РФ задержанный был судим по 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков"), а на Украине в том числе за разбой.Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала РИА Новости, что 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ).Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика. В свою очередь, Врадий рассказала, что заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы.
https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979256799.html
московская область (подмосковье)
украина
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Задержание подозреваемых в покушении на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии
МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Алихаджиева.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), украина, россия, госдума рф, происшествия
Московская область (Подмосковье), Украина, Россия, Госдума РФ, Происшествия
Появились подробности о стрелявшем в помощника депутата ГД в Подмосковье

Стрелявший в помощника депутата Госдумы в Одинцово был судим в РФ и на Украине

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Подмосковье был судим в РФ и на Украине, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно известно, что он был судим в России, а также на Украине", - сказал собеседник агентства.
Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье
Вчера, 10:33
Он добавил, что в РФ задержанный был судим по 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков"), а на Украине в том числе за разбой.
Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала РИА Новости, что 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ).
Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика. В свою очередь, Врадий рассказала, что заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы.
© ГСУ СК России по Московской области/TelegramПроведение осмотра места происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
Проведение осмотра места происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Проведение осмотра места происшествия, где неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
 
Московская область (Подмосковье)УкраинаРоссияГосдума РФПроисшествия
 
 
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