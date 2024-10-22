https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979259598.html

Появились подробности о стрелявшем в помощника депутата ГД в Подмосковье

Появились подробности о стрелявшем в помощника депутата ГД в Подмосковье - РИА Новости, 22.10.2024

Появились подробности о стрелявшем в помощника депутата ГД в Подмосковье

Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Подмосковье был судим в РФ и на Украине, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:49

2024-10-22T10:49

2024-10-22T10:54

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Подмосковье был судим в РФ и на Украине, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно известно, что он был судим в России, а также на Украине", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в РФ задержанный был судим по 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков"), а на Украине в том числе за разбой.Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала РИА Новости, что 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ).Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика. В свою очередь, Врадий рассказала, что заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы.

https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979256799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемых в покушении на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Алихаджиева. 2024-10-22T10:49 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), украина, россия, госдума рф, происшествия