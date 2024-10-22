https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979256799.html

Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье

Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье - РИА Новости, 22.10.2024

Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье

Заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:33

2024-10-22T10:33

2024-10-22T10:38

московская область (подмосковье)

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее Врадий рассказала РИА Новости, что 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ). Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика."Удалось установить, что в сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 миллионов рублей совершить убийство. На что тот согласился. Злоумышленник передал предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве", - рассказала Врадий.Отмечается, что до нападения киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним."Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего", - добавила она.

https://ria.ru/20240902/sud-1970086310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемых в покушении на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Алихаджиева. 2024-10-22T10:33 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия