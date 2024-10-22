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Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье - РИА Новости, 22.10.2024
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10:33 22.10.2024 (обновлено: 10:38 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/pokushenie-1979256799.html
Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье
Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье - РИА Новости, 22.10.2024
Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье
Заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:33
2024-10-22T10:38
московская область (подмосковье)
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее Врадий рассказала РИА Новости, что 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ). Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика."Удалось установить, что в сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 миллионов рублей совершить убийство. На что тот согласился. Злоумышленник передал предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве", - рассказала Врадий.Отмечается, что до нападения киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним."Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего", - добавила она.
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96
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Задержание подозреваемых в покушении на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии
МВД показало видео задержания предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Алихаджиева.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
московская область (подмосковье), госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Московская область (Подмосковье), Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье

СК: заказчик пообещал 20 млн руб за убийство помощника депутата ГД в Одинцово

© СК РФ по Московской областиНеизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© СК РФ по Московской области
Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в подмосковном Одинцово
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее Врадий рассказала РИА Новости, что 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован, его поместили в реанимацию. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ). Как сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранители задержали предполагаемых исполнителя и заказчика.
"Удалось установить, что в сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 миллионов рублей совершить убийство. На что тот согласился. Злоумышленник передал предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве", - рассказала Врадий.
Отмечается, что до нападения киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.
"Установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению и изъятию генетических следов нападавшего", - добавила она.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Московская область (Подмосковье)Госдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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