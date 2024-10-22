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В Подмосковье задержали подозреваемых в покушении на помощника депутата
В Подмосковье задержали подозреваемых в покушении на помощника депутата - РИА Новости, 22.10.2024
В Подмосковье задержали подозреваемых в покушении на помощника депутата
Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД по Московской области задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство помощника депутата Госдумы, РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:03
2024-10-22T09:03
2024-10-22T09:03
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД по Московской области задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство помощника депутата Госдумы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что 10 октября неизвестный на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово несколько раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в собственника дома. Потерпевший с двумя огнестрельными ранениями был госпитализирован. Он в реанимации. Как позднее уточнили агентству в правоохранительных органах, потерпевший - помощник депутата Госдумы Шерип Аликхаджиев. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (часть 3 статья 30 часть 1 статья 105 УК РФ). "Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство мужчины, совершенного 10 октября в деревне Лапино Одинцовского городского округа", - написала Волк. Она добавила, что оба мужчины доставлены в следственные органы.
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происшествия, одинцово, ирина волк, ольга врадий, госдума рф, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Ирина Волк, Ольга Врадий, Госдума РФ, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали подозреваемых в покушении на помощника депутата
Задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на помощника депутата