https://ria.ru/20241022/pokazaniya--1979425092.html

Предполагаемый взяткодатель дал показания на экс-замглавы Брянской области

Предполагаемый взяткодатель дал показания на экс-замглавы Брянской области - РИА Новости, 22.10.2024

Предполагаемый взяткодатель дал показания на экс-замглавы Брянской области

Предполагаемый взяткодатель дал показания на бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, ранее арестованного по делу о получении... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:43

2024-10-22T20:43

2024-10-22T20:43

происшествия

брянская область

россия

москва

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_051f118450f87e843066f6f7fd2eb312.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Предполагаемый взяткодатель дал показания на бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, ранее арестованного по делу о получении крупной взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Петроченко А.С. к инкриминируемому ему преступлению, что объективно усматривается из результатов оперативно-розыскной деятельности, показаний взяткодателя…, а также иных материалов, представленных в суд в обосновании завяленного ходатайства",- сказано в документах. Из документов следует, что Петроченко получил взятку в особо крупном размере от предпринимателя. Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. Петроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Ранее его исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.

https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html

https://ria.ru/20241022/arashukov-1979299778.html

брянская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, россия, москва, александр богомаз