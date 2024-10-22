https://ria.ru/20241022/pokazaniya--1979425092.html
Предполагаемый взяткодатель дал показания на экс-замглавы Брянской области
Предполагаемый взяткодатель дал показания на экс-замглавы Брянской области - РИА Новости, 22.10.2024
Предполагаемый взяткодатель дал показания на экс-замглавы Брянской области
Предполагаемый взяткодатель дал показания на бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, ранее арестованного по делу о получении... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:43
2024-10-22T20:43
2024-10-22T20:43
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Предполагаемый взяткодатель дал показания на бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, ранее арестованного по делу о получении крупной взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Петроченко А.С. к инкриминируемому ему преступлению, что объективно усматривается из результатов оперативно-розыскной деятельности, показаний взяткодателя…, а также иных материалов, представленных в суд в обосновании завяленного ходатайства",- сказано в документах. Из документов следует, что Петроченко получил взятку в особо крупном размере от предпринимателя. Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. Петроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Ранее его исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html
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происшествия, брянская область, россия, москва, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Россия, Москва, Александр Богомаз
Предполагаемый взяткодатель дал показания на экс-замглавы Брянской области
Предполагаемый взяткодатель дал показания на экс-замгубернатора Брянской области
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Предполагаемый взяткодатель дал показания на бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, ранее арестованного по делу о получении крупной взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Петроченко А.С. к инкриминируемому ему преступлению, что объективно усматривается из результатов оперативно-розыскной деятельности, показаний взяткодателя…, а также иных материалов, представленных в суд в обосновании завяленного ходатайства",- сказано в документах.
Из документов следует, что Петроченко получил взятку в особо крупном размере от предпринимателя.
Басманный суд Москвы
16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. Петроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ
), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее его исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз
сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.