https://ria.ru/20241022/pogrankontrol-1979340391.html

СМИ: Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года

СМИ: Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года - РИА Новости, 22.10.2024

СМИ: Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года

Австрия продлила погранконтроль на границах с Чехией и Словакией до 15 апреля 2025 года, сообщил австрийский телеканал ORF. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:19

2024-10-22T15:19

2024-10-22T15:19

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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Австрия продлила погранконтроль на границах с Чехией и Словакией до 15 апреля 2025 года, сообщил австрийский телеканал ORF. "Австрия сохраняет контроль на шенгенской границе с Чехией и Словакией. Срок действия пограничного контроля был продлен несколько дней назад до 15 апреля 2025 года", - сообщил телеканал со ссылкой на данные австрийского информагентства APA. Также ожидается и продление пограничного контроля с Венгрией и Словенией на шесть месяцев с 12 ноября 2024 года. В настоящее время пограничный контроль действует на границах Австрии с Венгрией, Словенией, Словакией и Чехией.

https://ria.ru/20241010/polsha-1977443132.html

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