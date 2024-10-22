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СМИ: Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года - РИА Новости, 22.10.2024
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15:19 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/pogrankontrol-1979340391.html
СМИ: Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года
СМИ: Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года - РИА Новости, 22.10.2024
СМИ: Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года
Австрия продлила погранконтроль на границах с Чехией и Словакией до 15 апреля 2025 года, сообщил австрийский телеканал ORF. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:19
2024-10-22T15:19
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чехия
словакия
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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Австрия продлила погранконтроль на границах с Чехией и Словакией до 15 апреля 2025 года, сообщил австрийский телеканал ORF. "Австрия сохраняет контроль на шенгенской границе с Чехией и Словакией. Срок действия пограничного контроля был продлен несколько дней назад до 15 апреля 2025 года", - сообщил телеканал со ссылкой на данные австрийского информагентства APA. Также ожидается и продление пограничного контроля с Венгрией и Словенией на шесть месяцев с 12 ноября 2024 года. В настоящее время пограничный контроль действует на границах Австрии с Венгрией, Словенией, Словакией и Чехией.
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в мире, чехия, словакия, австрия
В мире, Чехия, Словакия, Австрия
СМИ: Австрия сохранит погранконтроль с Чехией и Словакией до 2025 года

ORF: Австрия продлила погранконтроль с Чехией и Словакией до 15 апреля 2025 года

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Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Австрия продлила погранконтроль на границах с Чехией и Словакией до 15 апреля 2025 года, сообщил австрийский телеканал ORF.
"Австрия сохраняет контроль на шенгенской границе с Чехией и Словакией. Срок действия пограничного контроля был продлен несколько дней назад до 15 апреля 2025 года", - сообщил телеканал со ссылкой на данные австрийского информагентства APA.
Также ожидается и продление пограничного контроля с Венгрией и Словенией на шесть месяцев с 12 ноября 2024 года.
В настоящее время пограничный контроль действует на границах Австрии с Венгрией, Словенией, Словакией и Чехией.
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