https://ria.ru/20241022/podmoskove-1979390476.html

Более 15 тысяч детей получили медпомощь в Центре имени Рошаля в Подмосковье

Более 15 тысяч детей получили медпомощь в Центре имени Рошаля в Подмосковье - РИА Новости, 22.10.2024

Более 15 тысяч детей получили медпомощь в Центре имени Рошаля в Подмосковье

Свыше 15 тысяч детей получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске с момента открытия клинико-диагностического... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:40

2024-10-22T17:40

2024-10-22T17:40

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алексей сапанюк

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Свыше 15 тысяч детей получили медицинскую помощь в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске с момента открытия клинико-диагностического центра и центра телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Ежедневно амбулаторную медицинскую помощь в Центре могут получить до 600 детей, а также около 100 детей с помощью телемедицинских консультаций. "С момента открытия клинико-диагностического центра и центра телемедицины консультации наших специалистов получили уже более 15 тысяч маленьких пациентов. Детский центр работает два месяца и ежедневно сюда обращаются не только жители Московской области, но и других регионов РФ. Сейчас в КДЦ ведут прием врачи 21 специальности. Наиболее востребованными среди них являются: эндокринолог, аллерголог-иммунолог и кардиолог", - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике.

https://ria.ru/20241022/meditsina-1979381805.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), здоровье - общество, красногорск, россия, алексей сапанюк