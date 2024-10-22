https://ria.ru/20241022/podmoskove-1979383872.html

Более 7 тысяч тонн кукурузы на зерно собрали в Подмосковье с сентября

Более 7 тысяч тонн кукурузы на зерно собрали в Подмосковье с сентября - РИА Новости, 22.10.2024

Более 7 тысяч тонн кукурузы на зерно собрали в Подмосковье с сентября

Более 7,7 тысячи тонн составил урожай кукурузы на зерно в Подмосковье с конца сентября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:25

2024-10-22T17:25

2024-10-22T17:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 7,7 тысячи тонн составил урожай кукурузы на зерно в Подмосковье с конца сентября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В регионе сбор кукурузы на зерно начинается в конце сентября и проходит до первых заморозков. Уборку кукурузы проводят специальными комбайнами в период ее спелости. Происходит это двумя способами – срезкой початков или обмолачиванием зерна. На данный момент аграрии Подмосковья убрали кукурузу на зерно с площади 800 гектаров. Валовый сбор на сегодняшний день составляет 7,7 тысячи тонн. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что средняя урожайность данного вида культуры в этом году составляет 95,1 центнера на гектар.

https://ria.ru/20241017/podmoskove-1978589005.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)