https://ria.ru/20241022/podmoskove-1979344188.html

Бизнес Подмосковья заключил 119 соглашений с колледжами на обучение кадров

Бизнес Подмосковья заключил 119 соглашений с колледжами на обучение кадров - РИА Новости, 22.10.2024

Бизнес Подмосковья заключил 119 соглашений с колледжами на обучение кадров

Инвесторы Подмосковья заключили 119 соглашений с колледжами на подготовку кадров, в рамках соглашений суммарно планируется обучить более 10 тысяч специалистов,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:31

2024-10-22T15:31

2024-10-22T15:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Инвесторы Подмосковья заключили 119 соглашений с колледжами на подготовку кадров, в рамках соглашений суммарно планируется обучить более 10 тысяч специалистов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В рамках программы "Кадры для импортозамещения" 103 компании Подмосковья заключили соглашения с 44 образовательными учреждениями региона", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что всего подписано 119 соглашений, результатом которых станет фактически целевая подготовка специалистов, необходимых для реализации важнейших проектов технологического суверенитета на территории Подмосковья. Суммарно в рамках соглашений планируется подготовить свыше 10 тысяч специалистов. Таким образом, в этом году было заключено соглашение между компанией, изготавливающей медицинскую технику и колледжем. В рамках договоренностей будут подготовлены специалисты таких специальностей, как мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и ЖКХ, мастер по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования, а также промышленного оборудования, сварщик.

https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979187342.html

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московская область (подмосковье)