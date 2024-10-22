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Бизнес Подмосковья заключил 119 соглашений с колледжами на обучение кадров - РИА Новости, 22.10.2024
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Новости Подмосковья
 
15:31 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/podmoskove-1979344188.html
Бизнес Подмосковья заключил 119 соглашений с колледжами на обучение кадров
Бизнес Подмосковья заключил 119 соглашений с колледжами на обучение кадров - РИА Новости, 22.10.2024
Бизнес Подмосковья заключил 119 соглашений с колледжами на обучение кадров
Инвесторы Подмосковья заключили 119 соглашений с колледжами на подготовку кадров, в рамках соглашений суммарно планируется обучить более 10 тысяч специалистов,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:31
2024-10-22T15:31
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Инвесторы Подмосковья заключили 119 соглашений с колледжами на подготовку кадров, в рамках соглашений суммарно планируется обучить более 10 тысяч специалистов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В рамках программы "Кадры для импортозамещения" 103 компании Подмосковья заключили соглашения с 44 образовательными учреждениями региона", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что всего подписано 119 соглашений, результатом которых станет фактически целевая подготовка специалистов, необходимых для реализации важнейших проектов технологического суверенитета на территории Подмосковья. Суммарно в рамках соглашений планируется подготовить свыше 10 тысяч специалистов. Таким образом, в этом году было заключено соглашение между компанией, изготавливающей медицинскую технику и колледжем. В рамках договоренностей будут подготовлены специалисты таких специальностей, как мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и ЖКХ, мастер по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования, а также промышленного оборудования, сварщик.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Бизнес Подмосковья заключил 119 соглашений с колледжами на обучение кадров

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Инвесторы Подмосковья заключили 119 соглашений с колледжами на подготовку кадров, в рамках соглашений суммарно планируется обучить более 10 тысяч специалистов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В рамках программы "Кадры для импортозамещения" 103 компании Подмосковья заключили соглашения с 44 образовательными учреждениями региона", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что всего подписано 119 соглашений, результатом которых станет фактически целевая подготовка специалистов, необходимых для реализации важнейших проектов технологического суверенитета на территории Подмосковья. Суммарно в рамках соглашений планируется подготовить свыше 10 тысяч специалистов.
Таким образом, в этом году было заключено соглашение между компанией, изготавливающей медицинскую технику и колледжем. В рамках договоренностей будут подготовлены специалисты таких специальностей, как мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и ЖКХ, мастер по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования, а также промышленного оборудования, сварщик.
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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