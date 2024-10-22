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Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ по программе соцподдержки медиков - РИА Новости, 22.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:30 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/podderzhka-1979385932.html
Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ по программе соцподдержки медиков
Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ по программе соцподдержки медиков - РИА Новости, 22.10.2024
Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ по программе соцподдержки медиков
Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ в Ярославской области благодаря региональной программе соцподдержки медиков, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:30
2024-10-22T17:30
ярославская область
здоровье - общество
ярославская область
тутаев
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ в Ярославской области благодаря региональной программе соцподдержки медиков, сообщила пресс-служба правительства региона. "Программа выдачи именных сертификатов на покупку медиками жилья реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева с 2022 года. За прошедшее время в государственные медицинские организации региона пришли 148 специалистов", - говорится в сообщении областного правительства. По словам губернатора, которые приводит пресс-служба, благодаря программе специалисты трудоустраиваются в сельскую местность, где очень остро ощущается дефицит кадров. "Для региона это существенное пополнение, поэтому мы не только продолжаем предоставление целевых социальных выплат, но и своевременно индексируем их. В этом году специалисты могут получить сертификат на 2,5 миллиона рублей, если заключат договор на пять лет, или выплату в размере 4 миллионов, если отработают не менее 8 лет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор уточнил, что купить жилье медики могут в любой точке региона, без привязки к месту работы. Также они могут выбрать вид недвижимости – квартиру или дом – по своим потребностям. Как сообщает пресс-служба правительства области, среди тех, кто воспользовался этой мерой поддержки, фельдшер Николай Крошечкин, который приобрел жилье в Тутаеве, и врач поликлиники Ирина Антонычева, купившая недвижимость в Ярославле. Оба они пришли работать в Тутаевскую центральную районную больницу. "Программа выдачи сертификатов на покупку квартиры или дома стала весомым стимулом для медиков, которые принимают решение работать в сельской местности", – цитирует главного врача Тутаевской ЦРБ Андрея Яценко пресс-служба областного правительства. Сообщается также, что по реализуемой правительством области программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в 2024 году на работу в больницы региона пришли 10 врачей и 7 специалистов со средним медицинским образованием. До конца года правительство области планирует трудоустройство еще пяти врачей и шести специалистов со средним медобразованием. Прогноз исполнения программы в 2024 году – 100%, отмечают в областном правительстве.
https://ria.ru/20241021/yaroslavl-1979169314.html
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здоровье - общество, ярославская область, тутаев, ярославль
Ярославская область, Здоровье - Общество, Ярославская область, Тутаев, Ярославль

Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ по программе соцподдержки медиков

© iStock.com / Kobus LouwВрачи обсуждают анализы пациента
Врачи обсуждают анализы пациента - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / Kobus Louw
Врачи обсуждают анализы пациента. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ в Ярославской области благодаря региональной программе соцподдержки медиков, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Программа выдачи именных сертификатов на покупку медиками жилья реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева с 2022 года. За прошедшее время в государственные медицинские организации региона пришли 148 специалистов", - говорится в сообщении областного правительства.
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По словам губернатора, которые приводит пресс-служба, благодаря программе специалисты трудоустраиваются в сельскую местность, где очень остро ощущается дефицит кадров.
"Для региона это существенное пополнение, поэтому мы не только продолжаем предоставление целевых социальных выплат, но и своевременно индексируем их. В этом году специалисты могут получить сертификат на 2,5 миллиона рублей, если заключат договор на пять лет, или выплату в размере 4 миллионов, если отработают не менее 8 лет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор уточнил, что купить жилье медики могут в любой точке региона, без привязки к месту работы. Также они могут выбрать вид недвижимости – квартиру или дом – по своим потребностям.
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Как сообщает пресс-служба правительства области, среди тех, кто воспользовался этой мерой поддержки, фельдшер Николай Крошечкин, который приобрел жилье в Тутаеве, и врач поликлиники Ирина Антонычева, купившая недвижимость в Ярославле. Оба они пришли работать в Тутаевскую центральную районную больницу.
"Программа выдачи сертификатов на покупку квартиры или дома стала весомым стимулом для медиков, которые принимают решение работать в сельской местности", – цитирует главного врача Тутаевской ЦРБ Андрея Яценко пресс-служба областного правительства.
Сообщается также, что по реализуемой правительством области программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в 2024 году на работу в больницы региона пришли 10 врачей и 7 специалистов со средним медицинским образованием. До конца года правительство области планирует трудоустройство еще пяти врачей и шести специалистов со средним медобразованием. Прогноз исполнения программы в 2024 году – 100%, отмечают в областном правительстве.
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