https://ria.ru/20241022/podderzhka-1979385932.html

Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ по программе соцподдержки медиков

Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ по программе соцподдержки медиков - РИА Новости, 22.10.2024

Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ по программе соцподдержки медиков

Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ в Ярославской области благодаря региональной программе соцподдержки медиков, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:30

2024-10-22T17:30

2024-10-22T17:30

ярославская область

здоровье - общество

ярославская область

тутаев

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Новые специалисты пришли в Тутаевскую ЦРБ в Ярославской области благодаря региональной программе соцподдержки медиков, сообщила пресс-служба правительства региона. "Программа выдачи именных сертификатов на покупку медиками жилья реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева с 2022 года. За прошедшее время в государственные медицинские организации региона пришли 148 специалистов", - говорится в сообщении областного правительства. По словам губернатора, которые приводит пресс-служба, благодаря программе специалисты трудоустраиваются в сельскую местность, где очень остро ощущается дефицит кадров. "Для региона это существенное пополнение, поэтому мы не только продолжаем предоставление целевых социальных выплат, но и своевременно индексируем их. В этом году специалисты могут получить сертификат на 2,5 миллиона рублей, если заключат договор на пять лет, или выплату в размере 4 миллионов, если отработают не менее 8 лет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор уточнил, что купить жилье медики могут в любой точке региона, без привязки к месту работы. Также они могут выбрать вид недвижимости – квартиру или дом – по своим потребностям. Как сообщает пресс-служба правительства области, среди тех, кто воспользовался этой мерой поддержки, фельдшер Николай Крошечкин, который приобрел жилье в Тутаеве, и врач поликлиники Ирина Антонычева, купившая недвижимость в Ярославле. Оба они пришли работать в Тутаевскую центральную районную больницу. "Программа выдачи сертификатов на покупку квартиры или дома стала весомым стимулом для медиков, которые принимают решение работать в сельской местности", – цитирует главного врача Тутаевской ЦРБ Андрея Яценко пресс-служба областного правительства. Сообщается также, что по реализуемой правительством области программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в 2024 году на работу в больницы региона пришли 10 врачей и 7 специалистов со средним медицинским образованием. До конца года правительство области планирует трудоустройство еще пяти врачей и шести специалистов со средним медобразованием. Прогноз исполнения программы в 2024 году – 100%, отмечают в областном правительстве.

https://ria.ru/20241021/yaroslavl-1979169314.html

https://ria.ru/20241008/dispanserizatsiya-1977022449.html

https://ria.ru/20241004/bolnitsa-1976435091.html

ярославская область

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ярославль

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здоровье - общество, ярославская область, тутаев, ярославль