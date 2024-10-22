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Песков рассказал про заминки с переводом на переговорах лидеров БРИКС

Песков рассказал про заминки с переводом на переговорах лидеров БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Песков рассказал про заминки с переводом на переговорах лидеров БРИКС

Выбор того, каким будет перевод на переговорах лидеров на саммите БРИКС - последовательным или синхронным, зависит от квалификации присутствующего на них... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:52

2024-10-22T18:52

2024-10-22T19:10

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Выбор того, каким будет перевод на переговорах лидеров на саммите БРИКС - последовательным или синхронным, зависит от квалификации присутствующего на них переводчика, небольшие заминки с переводом случаются, это нормально, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС российский лидер пошутил, что уровень отношений лидеров такой, что он считал, что его поймут и без переводчика. Так он отреагировал на то, что в какой-то момент в его речь "вклинился" переводчик с индийской стороны. Перевод на переговорах был последовательным. "Ну почему, нет, это нормально, так часто бывает", - сказал Песков Life в ответ на вопрос, забыли ли лидеры, что идет последовательный перевод. Он также рассказал, по какому принципу решается, будет ли перевод последовательным или синхронным. "Если есть переводчик, который обладает необходимой квалификацией для синхронного перевода, то тогда синхронный перевод. Если в настоящий момент такого переводчика нет, то тогда перевод последовательный", - пояснил представитель Кремля.

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