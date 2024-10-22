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Песков рассказал про заминки с переводом на переговорах лидеров БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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18:52 22.10.2024 (обновлено: 19:10 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/peskov-1979408815.html
Песков рассказал про заминки с переводом на переговорах лидеров БРИКС
Песков рассказал про заминки с переводом на переговорах лидеров БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Песков рассказал про заминки с переводом на переговорах лидеров БРИКС
Выбор того, каким будет перевод на переговорах лидеров на саммите БРИКС - последовательным или синхронным, зависит от квалификации присутствующего на них... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:52
2024-10-22T19:10
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нарендра моди
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Выбор того, каким будет перевод на переговорах лидеров на саммите БРИКС - последовательным или синхронным, зависит от квалификации присутствующего на них переводчика, небольшие заминки с переводом случаются, это нормально, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС российский лидер пошутил, что уровень отношений лидеров такой, что он считал, что его поймут и без переводчика. Так он отреагировал на то, что в какой-то момент в его речь "вклинился" переводчик с индийской стороны. Перевод на переговорах был последовательным. "Ну почему, нет, это нормально, так часто бывает", - сказал Песков Life в ответ на вопрос, забыли ли лидеры, что идет последовательный перевод. Он также рассказал, по какому принципу решается, будет ли перевод последовательным или синхронным. "Если есть переводчик, который обладает необходимой квалификацией для синхронного перевода, то тогда синхронный перевод. Если в настоящий момент такого переводчика нет, то тогда перевод последовательный", - пояснил представитель Кремля.
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россия, индия, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди, брикс, life, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, Life, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков рассказал про заминки с переводом на переговорах лидеров БРИКС

Песков: выбор перевода на саммите БРИКС зависит от квалификации переводчика

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС в Казани
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Символика саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Выбор того, каким будет перевод на переговорах лидеров на саммите БРИКС - последовательным или синхронным, зависит от квалификации присутствующего на них переводчика, небольшие заминки с переводом случаются, это нормально, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на полях саммита БРИКС российский лидер пошутил, что уровень отношений лидеров такой, что он считал, что его поймут и без переводчика. Так он отреагировал на то, что в какой-то момент в его речь "вклинился" переводчик с индийской стороны. Перевод на переговорах был последовательным.
"Ну почему, нет, это нормально, так часто бывает", - сказал Песков Life в ответ на вопрос, забыли ли лидеры, что идет последовательный перевод.
Он также рассказал, по какому принципу решается, будет ли перевод последовательным или синхронным.
"Если есть переводчик, который обладает необходимой квалификацией для синхронного перевода, то тогда синхронный перевод. Если в настоящий момент такого переводчика нет, то тогда перевод последовательный", - пояснил представитель Кремля.
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РоссияИндияДмитрий ПесковВладимир ПутинНарендра МодиБРИКСLifeСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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