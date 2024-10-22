https://ria.ru/20241022/patrushev-1979413925.html
Завод "Свистягино" запустят в этом году, сообщил Патрушев
Завод "Свистягино" запустят в этом году, сообщил Патрушев - РИА Новости, 22.10.2024
Завод "Свистягино" запустят в этом году, сообщил Патрушев
Завод для энергетической утилизации отходов "Свистягино" в Подмосковье запустят в этом году, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:30
2024-10-22T19:30
2024-10-22T19:31
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дмитрий патрушев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Завод для энергетической утилизации отходов "Свистягино" в Подмосковье запустят в этом году, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Там отметили, что Патрушев во время рабочей поездки по Московской области ознакомился с ходом строительных работ на двух заводах для энергетической утилизации отходов – "Тимохово" и "Свистягино". "Строительная готовность завода "Свистягино" составляет 92%. Планируется его ввод в эксплуатацию уже в этом году", - цитирует пресс-служба вице-премьера. Патрушев отметил, что сроки запуска заводов по энергетической утилизации отходов неоднократно переносились, поэтому необходимо разобраться со всеми проблемами и не допустить очередного изменения сроков.
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московская область (подмосковье), россия, дмитрий патрушев
Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Патрушев
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Завод для энергетической утилизации отходов "Свистягино" в Подмосковье запустят в этом году, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Там отметили, что Патрушев во время рабочей поездки по Московской области ознакомился с ходом строительных работ на двух заводах для энергетической утилизации отходов – "Тимохово" и "Свистягино".
"Строительная готовность завода "Свистягино" составляет 92%. Планируется его ввод в эксплуатацию уже в этом году", - цитирует пресс-служба вице-премьера.
Патрушев отметил, что сроки запуска заводов по энергетической утилизации отходов неоднократно переносились, поэтому необходимо разобраться со всеми проблемами и не допустить очередного изменения сроков.