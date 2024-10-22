https://ria.ru/20241022/patrushev-1979413925.html

Завод "Свистягино" запустят в этом году, сообщил Патрушев

Завод "Свистягино" запустят в этом году, сообщил Патрушев - РИА Новости, 22.10.2024

Завод "Свистягино" запустят в этом году, сообщил Патрушев

Завод для энергетической утилизации отходов "Свистягино" в Подмосковье запустят в этом году, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:30

2024-10-22T19:30

2024-10-22T19:31

московская область (подмосковье)

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Завод для энергетической утилизации отходов "Свистягино" в Подмосковье запустят в этом году, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Там отметили, что Патрушев во время рабочей поездки по Московской области ознакомился с ходом строительных работ на двух заводах для энергетической утилизации отходов – "Тимохово" и "Свистягино". "Строительная готовность завода "Свистягино" составляет 92%. Планируется его ввод в эксплуатацию уже в этом году", - цитирует пресс-служба вице-премьера. Патрушев отметил, что сроки запуска заводов по энергетической утилизации отходов неоднократно переносились, поэтому необходимо разобраться со всеми проблемами и не допустить очередного изменения сроков.

https://ria.ru/20241018/patrushev-1978823243.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), россия, дмитрий патрушев