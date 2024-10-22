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СМИ: в России хотят сократить количество парковочных мест около жилых домов - РИА Новости, 22.10.2024
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05:55 22.10.2024 (обновлено: 06:26 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/parkovki-1979230779.html
СМИ: в России хотят сократить количество парковочных мест около жилых домов
СМИ: в России хотят сократить количество парковочных мест около жилых домов - РИА Новости, 22.10.2024
СМИ: в России хотят сократить количество парковочных мест около жилых домов
Минстрой России предложил ввести гибкое распределение парковочных мест на участках под многоэтажную застройку, пишут "Известия". РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T05:55
2024-10-22T06:26
общество
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минстрой России предложил ввести гибкое распределение парковочных мест на участках под многоэтажную застройку, пишут "Известия".&quot;Минстрой 11 октября внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок в России. По информации газеты, она предусматривает внедрение платных паркингов в регионах и сокращение количество парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса.По данным издания, такие меры необходимы для "развития общественного транспорта" и "снижения автомобилизации", а также будут способствовать строительству многоэтажных зданий с минимальным количеством парковок.Как говорится в статье, Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025 года подготовят корректировки в нормативные документы для "гибкого нормирования парковочных мест" рядом с жилыми комплексами.Сообщается, что в рамках реализации этой инициативы будет создан цифровой реестр парковочных мест, который будет синхронизирован с другими базами данных.В Минтрансе заявили изданию, что эта инициатива позволит обеспечить системный подход к размещению транспортных средств, снизить максимальную нагрузку на дороги муниципальных образований.
https://ria.ru/20240913/samokat-1972617519.html
https://ria.ru/20241018/rossija-1978654926.html
https://ria.ru/20241002/skidka-1975911853.html
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общество, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
СМИ: в России хотят сократить количество парковочных мест около жилых домов

"Известия": в России хотят ввести гибкое нормирование количества стоянок у домов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрипаркованные автомобили у дома
Припаркованные автомобили у дома - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Припаркованные автомобили у дома. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минстрой России предложил ввести гибкое распределение парковочных мест на участках под многоэтажную застройку, пишут "Известия".
«

"Минстрой 11 октября внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок в России.

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По информации газеты, она предусматривает внедрение платных паркингов в регионах и сокращение количество парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса.
По данным издания, такие меры необходимы для "развития общественного транспорта" и "снижения автомобилизации", а также будут способствовать строительству многоэтажных зданий с минимальным количеством парковок.
Как говорится в статье, Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025 года подготовят корректировки в нормативные документы для "гибкого нормирования парковочных мест" рядом с жилыми комплексами.
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Сообщается, что в рамках реализации этой инициативы будет создан цифровой реестр парковочных мест, который будет синхронизирован с другими базами данных.
В Минтрансе заявили изданию, что эта инициатива позволит обеспечить системный подход к размещению транспортных средств, снизить максимальную нагрузку на дороги муниципальных образований.
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ОбществоРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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