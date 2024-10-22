https://ria.ru/20241022/parkovki-1979230779.html

СМИ: в России хотят сократить количество парковочных мест около жилых домов

СМИ: в России хотят сократить количество парковочных мест около жилых домов - РИА Новости, 22.10.2024

СМИ: в России хотят сократить количество парковочных мест около жилых домов

Минстрой России предложил ввести гибкое распределение парковочных мест на участках под многоэтажную застройку, пишут "Известия". РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T05:55

2024-10-22T05:55

2024-10-22T06:26

общество

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минстрой России предложил ввести гибкое распределение парковочных мест на участках под многоэтажную застройку, пишут "Известия"."Минстрой 11 октября внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок в России. По информации газеты, она предусматривает внедрение платных паркингов в регионах и сокращение количество парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса.По данным издания, такие меры необходимы для "развития общественного транспорта" и "снижения автомобилизации", а также будут способствовать строительству многоэтажных зданий с минимальным количеством парковок.Как говорится в статье, Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025 года подготовят корректировки в нормативные документы для "гибкого нормирования парковочных мест" рядом с жилыми комплексами.Сообщается, что в рамках реализации этой инициативы будет создан цифровой реестр парковочных мест, который будет синхронизирован с другими базами данных.В Минтрансе заявили изданию, что эта инициатива позволит обеспечить системный подход к размещению транспортных средств, снизить максимальную нагрузку на дороги муниципальных образований.

https://ria.ru/20240913/samokat-1972617519.html

https://ria.ru/20241018/rossija-1978654926.html

https://ria.ru/20241002/skidka-1975911853.html

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общество, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)