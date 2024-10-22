https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441238.html

Пакистан заинтересован в отношениях с Россией, заявил министр финансов

Пакистан заинтересован в отношениях с Россией, заявил министр финансов - РИА Новости, 22.10.2024

Пакистан заинтересован в отношениях с Россией, заявил министр финансов

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф очень заинтересован в более значимых торговых отношениях с Россией, заявил РИА Новости министр финансов Пакистана... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T23:45

2024-10-22T23:45

2024-10-22T23:45

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россия

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф очень заинтересован в более значимых торговых отношениях с Россией, заявил РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. "Премьер-министр очень хочет продвинуться вперед в плане более значимых торговых отношений с Россией. Так что посмотрим, как все это получится", - сообщил он агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. В октябре премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным в рамках визита главы российского правительства в Исламабад для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества предложил укреплять сотрудничество двух стран, в частности, в сфере экономики. Пакистан принял на себя ротационное председательство в Совете министров ШОС, втором по значимости форуме в рамках ШОС, на 2023-2024 годы на предыдущей встрече, состоявшейся в Бишкеке в октябре 2023 года.

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Дарья Буймова

в мире, пакистан, россия, вашингтон (штат), михаил мишустин, шос, мвф, всемирный банк