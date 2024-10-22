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Пакистан заинтересован в отношениях с Россией, заявил министр финансов - РИА Новости, 22.10.2024
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23:45 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441238.html
Пакистан заинтересован в отношениях с Россией, заявил министр финансов
Пакистан заинтересован в отношениях с Россией, заявил министр финансов - РИА Новости, 22.10.2024
Пакистан заинтересован в отношениях с Россией, заявил министр финансов
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф очень заинтересован в более значимых торговых отношениях с Россией, заявил РИА Новости министр финансов Пакистана... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:45
2024-10-22T23:45
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф очень заинтересован в более значимых торговых отношениях с Россией, заявил РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. "Премьер-министр очень хочет продвинуться вперед в плане более значимых торговых отношений с Россией. Так что посмотрим, как все это получится", - сообщил он агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. В октябре премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным в рамках визита главы российского правительства в Исламабад для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества предложил укреплять сотрудничество двух стран, в частности, в сфере экономики. Пакистан принял на себя ротационное председательство в Совете министров ШОС, втором по значимости форуме в рамках ШОС, на 2023-2024 годы на предыдущей встрече, состоявшейся в Бишкеке в октябре 2023 года.
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в мире, пакистан, россия, вашингтон (штат), михаил мишустин, шос, мвф, всемирный банк
В мире, Пакистан, Россия, Вашингтон (штат), Михаил Мишустин, ШОС, МВФ, Всемирный банк
Пакистан заинтересован в отношениях с Россией, заявил министр финансов

Аурангзеб: Пакистан заинтересован в более значимых торговых отношениях с Россией

© Flickr / Muzaffar BukhariИсламабад. Пакистан
Исламабад. Пакистан - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Flickr / Muzaffar Bukhari
Исламабад. Пакистан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф очень заинтересован в более значимых торговых отношениях с Россией, заявил РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.
"Премьер-министр очень хочет продвинуться вперед в плане более значимых торговых отношений с Россией. Так что посмотрим, как все это получится", - сообщил он агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
В октябре премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным в рамках визита главы российского правительства в Исламабад для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества предложил укреплять сотрудничество двух стран, в частности, в сфере экономики.
Пакистан принял на себя ротационное председательство в Совете министров ШОС, втором по значимости форуме в рамках ШОС, на 2023-2024 годы на предыдущей встрече, состоявшейся в Бишкеке в октябре 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Пакистан выразил желание расширить торговые отношения с Россией
3 июля, 14:19
 
В миреПакистанРоссияВашингтон (штат)Михаил МишустинШОСМВФВсемирный банк
 
 
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